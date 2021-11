Neues Trinity-Werk weckt Begehrlichkeiten: Macht Warmenau das Rennen?

Wolfsburg

Die Volkswagen-Pläne für ein neues Fahrzeugwerk im Umfeld des Wolfsburger Stammwerks wecken Begehrlichkeiten. Nachdem bereits einige Stadtpolitiker gefordert haben, die neue Fabrik müsse unbedingt auf Wolfsburger Gebiet gebaut werden, bietet sich nun auch der Landkreis Gifhorn aktiv für das Vorhaben an. Nach WAZ-Information dürfte allerdings ein Wolfsburger Ortsteil in der Pole-Position sein.

Mindestens vier Quadratkilometer, im Umland des Stammwerks und mit guter Verkehrsanbindung: So hat Volkswagen in diesem frühen Stadium die Anforderungen an die Fläche definiert. Viele Informationen sind das nicht. Kein Wunder also, dass die Diskussionen und das Wetteifern um die neue Fabrik bereits angefangen haben.

Wolfsburg will Volkswagen bei Planung unterstützen

Die Wolfsburger Stadtpolitik brachte sich schon früh in Stellung. Die Mehrheit der im Stadtrat vertretenen Parteien kündigte bereits an, sich dafür einsetzen zu wollen, dass die neue Fabrik auf Wolfsburger Stadtgebiet gebaut wird. Auch der frisch gewählte Oberbürgermeister Dennis Weilmann versprach bereits „schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren“. Eine solche politische Unterstützung des Projekts hatte VW-Chef Herbert Diess gefordert.

Die erste Skizze des Trinity: Die E-Limousine soll im neuen Werk gebaut werden. Quelle: Volkswagen

Doch in trockenen Tüchern ist das ganze für die Stadt noch nicht. Ein mögliches Hemmnis ist der Mangel an geeigneten Industrie- und Gewerbeflächen – übrigens ein Grund, weswegen die Stadt in den letzten Jahren Sondierungen zu einer möglichen Fusion mit dem Landkreis Helmstedt eingeläutet hat. Zumindest der benachbarte Landkreis Gifhorn wittert deswegen Morgenluft. Platz jedenfalls ist in dem Flächenlandkreis genug vorhanden.

Landkreis Gifhorn wirbt um neue Fabrik

„Da werfen wir natürlich unseren Hut mit in den Ring“, sagt der Gifhorner Landrat Tobias Heilmann (SPD). „Ich habe auch bereits Telefonate geführt, damit man uns als möglichen Standort auf dem Schirm hat. Wenn Volkswagen als größter Wirtschaftsmotor der Region seine Standortentscheidung für zukunftsfähige Mobilität zugunsten des Landkreises Gifhorn trifft, ist das langfristig ein wichtiger Stabilisator der Wirtschaftsregion und zeitgleich eine Wertschätzung für die gute Arbeit, die hier seit Jahren geleistet wird.“

Gifhorns Landrat Tobias Heilmann: „Da werfen wir natürlich unseren Hut mit in den Ring.“ Quelle: Sebastian Preuß

Gifhorn und seine Einwohner hätten nicht nur wegen des Testgeländes in Ehra-Lessien sowieso schon ein enges Verhältnis zum größten Arbeitgeber der Region. Zusammen mit den Gebietseinheiten werde man Volkswagen mit offenen Armen empfangen und unterstützen. Mit dem künftigen Ausbau der A 39 würde zudem die verkehrliche Anbindung auch des Nordkreises gewährleistet. „Aus der Erfahrung meiner Arbeit bei Volkswagen und im Landkreis Gifhorn kann ich sagen: Eine Kooperation für ein neues Volkswagenwerk im Landkreis Gifhorn – auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg – hätte für alle Beteiligten nur Vorteile“, wirbt Heilmann für seinen Landkreis.

Ähnliche Begehrlichkeiten dürften auch im relativ strukturschwachen Landkreis Helmstedt geweckt worden sein. Dort ständen ebenfalls geeignete Flächen und zudem auch Fördergelder des Bundes zur Verfügung. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung ließ der Landkreis am Freitag jedoch unbeantwortet.

Warmenau liegt in der Pole-Position

In der Pole-Position um das neue Werk liegt nach WAZ-Informationen aber eine Fläche im Wolfsburger Ortsteil Warmenau – und damit tatsächlich in Sichtweite des Stammwerks. Es handelt sich dabei um das Industriegebiet Heidkoppel direkt an der B 188. Auf der anderen Seite der Bundesstraße wurde jüngst das Industriegebiet Birnbaumstücke komplettiert. Dort haben sich zahlreiche Zulieferer und Entwicklungsdienstleister angesiedelt.

Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ist nicht grundsätzlich abgeneigt. Quelle: privat

„Es war mir schon klar, worauf die Pläne hinauslaufen könnten“, äußert sich Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU) zu den Spekulationen. Gegen den Werk-Neubau in ihrem Ortsteil würde sie sich nicht grundsätzlich sperren. „Wir sind immer bereit dazu, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Es ist der kürzeste Weg für VW, und in Wolfsburg gibt es kein andere für VW so geeignete Fläche. Der Ortsteil muss deswegen bereit sein, Arbeitsplätze für die Stadt zu sichern“, verdeutlicht Jahns.

Anbindung an B 188 als Grundvoraussetzung

Unabhängig davon, dass Jahns eine Einbindung der Warmenauer Bürger in die Gespräche fordert, müssten erst ein paar Voraussetzungen geklärt werden. Im Sinn hat Jahns dabei vor allem die Verkehrssituation. Warmenau und Brackstedt dürften nicht durch übermäßigen Verkehr belastet werden. Deshalb müsste – genau wie bei den Birnbaumstücken – eine direkte Anbindung an die B 188 geschaffen werden.

Zudem erwartet sie ein Entgegenkommen der Stadt beim Thema neue Baugebiete. Durch die beiden Industriegebiete habe der Ortsteil quasi seine gesamten Eigenentwicklungsmöglichkeiten aufgegeben. Für neues Bauland stehe deswegen nur noch die kleine Fläche Haselborn zur Verfügung. Doch die ist derzeit als Gewerbegebiet ausgewiesen. „Wir würden daraus gerne ein Mischgebiet machen, damit wir zumindest jungen Warmenauern Bauland anbieten können“, erklärt Jahns.

Von Steffen Schmidt