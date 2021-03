Wolfsburg

Der Volkswagen Konzern hat heute auf seinem mit Spannung erwarteten, ersten Power Day seine neue Batteriestrategie präsentiert. Ziel ist es, Komplexität und Kosten der Batterie signifikant zu senken, um das E-Auto für möglichst viele Menschen bezahlbar zu machen. Zugleich will der Konzern den Bedarf an Batteriezellen über 2025 hinaus absichern.

„Die E-Mobilität hat das Rennen gemacht, sie ist zu unserem Kerngeschäft geworden. Nun integrieren wir systematisch weitere Stufen in der Wertschöpfungskette. Wir sichern uns langfristig eine Pole-Position im Rennen um die beste Batterie und das beste Kundenerlebnis im Zeitalter der emissionslosen Mobilität“, betonte Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns zu Beginn der als Livestream übertragenen Veranstaltung im Hafen 1 in der Autostadt.

Insgesamt sind sechs Gigafabriken in Europa geplant. Quelle: Volkswagen AG

Damit die Elektro-Strategie aber langfristig aufgeht, ist eine ausreichende Versorgung mit der wichtigsten und wertvollsten Komponente des E-Autos unabdingbar: Der Batteriezelle. Die Marke Volkswagen Pkw hat allein in Europa die Absatzziele für E-Autos bis 2030 verdoppelt. Woher die benötigten Akkus dafür kommen sollen, war bisher noch unklar. Die Weichen dafür wurden nun am Power Day gestellt. „Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit Partnern insgesamt sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen und so Versorgungssicherheit garantieren”, erklärte Thomas Schmall, der als Komponentenchef und Konzernvorstand für Technik die Verantwortung für die neue Strategie trägt. Die neuen Werke sollen im Endausbau Zellen mit einem Energiegesamtwert von 240 Gigawattstunden pro Jahr produzieren.

Standort Salzgitter wird vergrößert und in Eigenregie hochgezogen

Diese Strategie bedeutet auch einen massiven Ausbau der Zellproduktion in Salzgitter – und damit gute Nachrichten für die Region. Die dortige Gigafabrik soll 2025 in Betrieb gehen, statt der ursprünglich geplanten 24 wird die Jahres-Kapazität auf 40 Gigawattstunden aufgestockt. Schon die alte Zielmarke hätte rund 1600 neue, zukunftssichere Arbeitsplätze ermöglicht.

Zudem wird der Standort nun nicht mehr mit Partner Northvolt, sondern in Eigenregie hochgezogen und eine absolut zentrale Rolle für die Zukunft des Volkswagen Konzerns einnehmen. Denn dort wird die neue Einheitszelle für das gesamte Volumensegment produziert. Diese soll ab 2023 eingeführt und im Jahr 2030 markenübergreifend in bis zu 80 Prozent aller E-Fahrzeuge des Konzerns verbaut werden. Schmall erklärt: „Das Auto wird künftig um die Zelle herum entwickelt.“ Volkswagen erhofft sich dadurch enorme Kosteneinsparungen.

Die Gigafabrik in Salzgitter soll den Betrieb 2025 aufnehmen. Quelle: Volkswagen AG

„Für unsere VW-Heimat sind das starke Nachrichten. Die neue Zellart ist ein absolut zukunftsfähiges Produkt“, kommentierte Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh am Montagnachmittag. Und Dirk Windmüller, Betriebsratsvorsitzender in Salzgitter, jubelte: „Der Standort Salzgitter wird die Batteriezellen der Zukunft herstellen. Das sichert unsere Arbeitsplätze. Somit sind Salzgitter und seine Belegschaft fester Bestandteil der ­E-Mobilität bei VW.“

Volkswagen will Kosten für Batterien massiv senken

Dazu gehört auch, dass im Center of Excellence in Salzgitter die Einheitszelle weiter optimiert werden soll. Bei Gewicht, Reichweite, Speicherkapazität und Schnellladefähigkeit erwartet Volkswagen massive Fortschritte. Ein Beispiel: Bis 2025 soll die Ladedauer bis zu einem Akku-Ladestand von 80 Prozent um die Hälfte reduziert werden. Die neue Einheitszelle biete zudem die besten Voraussetzungen für den Übergang zur Festkörperzelle – der nächste „Quantensprung“ in der Batterietechnologie, den Volkswagen ab Mitte des Jahrzehnts erwartet.

„Unser Ziel ist, Kosten und Komplexität der Batterie zu senken und gleichzeitig ihre Reichweite und Performance zu steigern“, so Thomas Schmall. Neben der Eigenfertigung der Einheitszelle sollen weitere Einsparungen durch eine Optimierung des Zelltyps, innovative Produktionsmethoden sowie das konsequente Recycling – die erste Anlage dafür steht ebenfalls in Salzgitter – erzielt werden.

Die Batteriekosten sollen um 50 Prozent reduziert werden. Davon würde auch der Kunde massiv profitieren. Quelle: Volkswagen AG

Volkswagen will damit die Kosten für Batterien im Einstiegssegment schrittweise um bis zu 50 Prozent und im Volumensegment um bis zu 30 Prozent reduzieren. „Auch bei der Batterie werden wir unsere Größenvorteile zugunsten der Kunden nutzen. Im Durchschnitt werden wir damit die Kosten für Batteriesysteme auf deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde senken. Damit wird die E-Mobilität endgültig erschwinglich und zur bestimmenden Antriebstechnologie“, so Thomas Schmall.

Osterloh fordert weitere Zellfabrik in Deutschland

Schon vor Salzgitter wird 2023 die erste Gigafabrik unter der Regie des Partners Northvolt im schwedischen Skellefteå den Betrieb aufnehmen. Dort wird dann die Produktion von Einheitszellen für das Premium-Segment konzentriert. „Mit der Neuordnung erzielen wir bessere Skaleneffekte und reduzieren Produktionskomplexität. Unser Partner Northvolt, mit dem wir unsere Kooperation ausbauen, wird zu einem unserer führenden Anbieter für das Segment der Premiumzelle. Und unsere Batteriefabrik in Salzgitter mit ihrer Nähe zu allen westdeutschen VW-Standorten konzentriert sich künftig voll auf das Volumensegment“, erläuterte Schmall.

Wo die vier weiteren Gigafabriken entstehen sollen, steht noch nicht genau fest. Sicher ist nur: Eine der Zellfabriken wird in Spanien, Portugal oder Frankreich, eine weitere in Osteuropa errichtet. Für eine der beiden übrigen Fabriken meldete Betriebsratschef Bernd Osterloh bereits Anspruch an: „Die E-Mobilität wird in ganz erheblichen Teilen in unseren deutschen Werken stattfinden. Dazu gehört für uns auch, dass noch eine weitere Giga-Fabrik in Deutschland entstehen muss.“

