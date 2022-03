Wolfsburg

Seit Donnerstag steht fest: Im Wolfsburger VW-Werk wird ab Mai an drei von vier Montagelinien die Nachtschicht abgeschafft. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der dauerhaft geringen Auslastung, die im Wesentlichen auf den anhaltenden weltweiten Halbleiter-Mangel zurückzuführen ist. Betriebsrat und Unternehmen hatte sich auf die Anpassung des Schichtsystems geeinigt. Die Zustimmung des Betriebsrat ist auch als Teil des Standortpakets zu sehen, welches das Trinity-Werk und die ID.3 Fertigung nach Wolfsburg bringt.

Kritik an diesem Vorgehen gibt es seitens der bei der Betriebsratswahl konkurrierenden Listen. „Die Auflösung der Nachtschicht war ein Zugeständnis im Rahmen der jüngsten Planungsrunde. Das würde auch erklären, warum es seitens der Betriebsratsspitze kein erkennbares Bestreben für einen Erhalt der drei Schichten am Standort gibt“, erhebt Frank Patta, Spitzenkandidat von „Die andere Liste“, schwere Vorwürfe.

IG Metall weist Kritik zurück

Gründer und Spitzenkandidat der „Anderen Liste“: Frank Patta. Quelle: privat

Er befürchtet als Konsequenz des Nachtschicht-Aus nun Mehrarbeit für die Beschäftigten. „Die Auftragsbücher sind voll“, so Patta. Die Fahrzeuge könnten nur aufgrund des Teilemangels nicht gebaut werden. „All dies wird in naher Zukunft zu Nachholeffekten führen. Die absehbaren Kundenbestellungen in nur zwei Schichten abzuarbeiten, geht nur über Mehrarbeit sowie gegebenenfalls eine Rückkehr zum Samstag als Regelarbeitstag. Neben finanziellen Verlusten durch den Entfall der Nachtschichtzuschläge gibt es jetzt Wochenendarbeit gratis dazu“, kritisiert der ehemalige Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall.

Die Gewerkhaft rechtfertigt in einem Statement die Zustimmung des Betriebsrates. Wegen der Halbleiterkrise fehlt dem Standort Wolfsburg auf längere Sicht ein Volumen, das Nachtschichten auch nur ansatzweise rechtfertigen könne. „Es ist also eine Frechheit, bei der Belegschaft den Eindruck zu erwecken, ihre Nachtschichten würden leichtfertig aufgegeben. Diese Kritik ist realitätsfern und hat keine Substanz“, schreibt die IG Metall-Geschäftsführung in einem Statement. Hätte der Betriebsrat die Zustimmung verweigert, hätte das Unternehmen diese einfach vor Gericht erzwungen. Stattdessen habe der Betriebsrat so schließlich noch die Ausgleichzahlung ausgehandelt.

Patta: „Ausgleichszahlung nur Trostpreis“

Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo glaubt nicht an schnelle Besserung in der Chip-Krise. Quelle: Matthias Leitzke

Patta hingegen kann der Ausgleichzahlung nur wenig Positives abgewinnen. „Der Standort braucht keine ’Trostpreise’ wie einen Teilausgleich, ID.3 oder 2000 Euro je Mitarbeiter für den Verkauf von Porsche. Wir brauchen endlich eine Strategie mit volumenfähigen Modellen und Auslastung der bestehenden Schichten“, fordert er. Sonst drohe aus dem Stammwerk ein reiner Entwicklungsstandort mit kleiner angeschlossener Produktion zu werden.

An eine Rückkehr zum Dreischichtsystem glaubt er nicht. „Was weg ist, das ist weg“, meint Patta. „Offenbar glauben auch wirklich nur Teile des Betriebsrates an eine Rückkehr zur Nachtschicht. So kann man sich die anstehende Entscheidung – mit der Wolfsburg als großer Produktionsstandort faktisch aufgegeben wird – immerhin noch schön reden.“

Betriebsrat: Rückkehr zur Nachtschicht nicht ausgeschlossen

Die Betriebsratsspitze hatte hingegen stets betont, für ein hohes dreistelliges Volumen und damit eine Rückkehr zu drei Schichten zu kämpfen. Darauf habe man sich auch mit dem Unternehmen geeinigt, sagte Daniela Cavallo jetzt in einem Webcast vor VW-Beschäftigten. Nur: Das könne dauern. Sie glaube nicht, dass sich die Versorgungssituation im Wolfsburger Werk in diesem Jahr noch nachhaltig bessern werde. Allenfalls beständen Hoffnungen für das kommenden Jahr.

Für eine Rückkehr zu drei Schichten müsse es sich aber um ein nachhaltige Volumensteigerung und nicht etwa um kurzfristige Auftragsspitzen handeln, stellte Betriebsrat Jürgen Hildebrandt in dem Webcast klar. Vor diesem Hintergrund können auch etwaige Mehrarbeit an Samstagen, wie von Patta befürchtet, zumindest „temporär“ nicht ausgeschlossen werden, so Cavallo.