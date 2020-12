Wolfsburg

Für seine Aktivitäten in den sozialen Medien erntet VW-Chef Herbert Diess viel Lob. Jetzt ging ein Post aber nach hinten los. Am Donnerstag hatte Diess einen kleinen Beitrag online gestellt, in dem er von einem gemeinsamen Besuch mit Betriebsratschef Bernd Osterloh beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg berichtete. Auch im VW-Intranet wurde dieser Beitrag ausgespielt. Bei den Beschäftigten stieß das auf wenig Gegenliebe, Diess und Osterloh ernteten viel Kritik.

Wahrscheinlich wollte der VW-Chef mit dem Post nach dem schwelenden Führungsstreit Einigkeit demonstrieren und so zur Beruhigung der Beschäftigten beitragen. Doch diese kritisierten den Beitrag massiv. Tenor: Die Belegschaft hat unter den coronabedingt schwierigen Arbeitsbedingungen zu leiden, während zwei führende Köpfe des Konzerns kurzerhand nach München reisen, um sich ein Fußballspiel anzusehen – und das während eines erneuten Lockdowns, der die Bewegungsfreiheit und sozialen Kontakte einer großen Mehrheit der Menschen stark einschränkt. Diess und Osterloh sind zwar auf den Bildern mit Masken zu sehen, auf den Fotos posieren sie allerdings auch ohne Sicherheitsabstand mit VfL-Manager Jörg Schmadtke und Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Bei den VW-Beschäftigten kam das nicht gut an. Auch wenn Diess und Osterloh objektiv nichts vorzuwerfen ist – als Aufsichtsratsmitglieder der beiden Vereine waren sie zum Besuch im Stadion natürlich berechtigt – wäre ein wenig mehr Feingefühl wahrscheinlich dennoch angebracht gewesen. So lernten die beiden mächtigen VW-Männer nun auch die andere Seite der sozialen Medien kennen.

Von Steffen Schmidt