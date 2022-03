Modernisierungsfonds: Volkswagen setzt erste Projekte in der Produktion um

Wolfsburg

Volkswagen verbessert ab sofort das Arbeitsumfeld in der Produktion in seinen deutschen Werken. Die ersten Projekte sollen jetzt im Rahmen des „Modernisierungsfonds“ umgesetzt werden. Insgesamt will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren (2022 bis 2027) 125 Millionen in die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter investieren.

Teamräume werden wohnlicher und digitaler

Über die konkreten Projekte entscheiden die Unternehmensführung und der Betriebsrat gemeinsam. Für Wolfsburg bedeutet das beispielsweise: Die Teamräume in der Produktion sollen schöner und wohnlicher gestaltet werden – schließlich verbringen die Beschäftigten hier ihre Pausen und sitzen dabei oft nur in provisorischen vier Wänden. Auch Meeting Points vor der Tür sollen ansehnlicher gestaltet werden – beispielsweise mit Heckenpflanzungen in der Nähe von Ruhebänken.

Ein ganz wichtiger Punkt ist die digitale Kommunikation: Teamräume sollen künftig mit Laptops ausgerüstet werden, damit auch Produktionsmitarbeiter Zugriff auf interne Mails und aufs Intranet haben. Denn gerade in diesem Bereich fühlen sich viele Produktionsmitarbeiter abgehängt und im Nachteil im Vergleich zum indirekten Bereich (Bürojobs). Außerdem sollen Gastronomie und Bistros liebevoller und einladender gestaltet werden. Man wolle den VW-Beschäftigten „sichtbar“ mehr Wertschätzung zeigen, heißt es in Betriebsratskreisen.

Produktionsmitarbeiter fühlen sich benachteiligt

Wichtig zu erwähnen: Der Modernisierungsfonds wurde lange vor dem aktuell tobenden Betriebsrats-Wahlkampf von Unternehmen und Betriebsrat beschlossen – nämlich im Zuge der Planungsrunde Ende 2021. Das Ziel damals: das Arbeitsumfeld im direkten Bereich (Produktion) zu verbessern. Denn: Viele Produktionsmitarbeiter fühlen sich mit Blick auf Investitionen seit Jahren benachteiligt – das Gros des Geldes fließe in den indirekten Bereich.

Touran-Fertigung in Wolfsburg: Viele Produktionsmitarbeiter fühlen sich benachteiligt. Sie sollen bald zufriedener sein. Quelle: Boris Baschin

Das bedeutet konkret: Volkswagen stellt fünf Jahre lang jährlich 25 Millionen Euro für die Modernisierung des direkten Arbeitsumfeldes in seinen deutschen Werken zur Verfügung. 80 Prozent des Geldes sollen in den direkten Bereich rund um die Produktion fließen, 20 Prozent in den indirekten Bereich der Büroarbeitsplätze. Der Großteil des Geldes fließt nach Wolfsburg, weil hier die mit Abstand meisten Mitarbeiter beschäftigt sind. Alle Maßnahmen sollen „spürbare Auswirkungen auf Arbeits- und Ruheumgebung haben“, haben Unternehmen und Betriebsrat vereinbart.

Einzelheiten werden vor Ort bekannt gemacht

Jetzt hat das so genannte Steuerungskomitee erste Maßnahmen gebilligt: „Beschlossen wurden unter anderem Projekte wie die Modernisierung von Teamräumen, Hallenbelüftung, Besprechungsräumen, Fahrradabstellanlagen oder auch die Modernisierung eines internen Fitnesscenters in Kassel“, teilt eine VW-Sprecherin mit. „Einzelheiten werden kurzfristig vor Ort bekannt gemacht, weitere Projekte in den nächsten Monaten entschieden.“ Kriterien dabei: mitarbeiterrelevant, sichtbar und wirksam, spürbarer Modernisierungsschub.

Daniela Cavallo: Die Betriebsrats-Chefin ist stolz auf die Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem Modernisierungsfonds. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Daniela Cavallo, die Vorsitzende des VW-Gesamtbetriebsrates, ist stolz auf das Erreichte: „Unsere Kolleginnen und Kollegen an den Montagelinien, in den Werkstätten, Hallen und Büros geben jeden Tag ihr Bestes für unser Unternehmen. Deswegen ist es wichtig, noch stärker als bisher für eine attraktive Arbeitsumgebung zu sorgen, in der sich die Beschäftigten wohlfühlen und produktiv arbeiten können.“

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian ist zufrieden

Auch VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian ist zufrieden: „Mit unserem Modernisierungsfonds investieren wir nachhaltig in die weitere Steigerung unserer Arbeitgeberattraktivität. Das ist für unsere Transformation elementar wichtig, da Arbeitsumgebung sowie Arbeitsausstattung zentrale Faktoren einer zielgerichteten und effizienten Arbeit sind.“

Der Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, Christian Vollmer, ergänzt: „Die Umsetzung attraktiver Modernisierungsmaßnahmen bringt einen wahrnehmbaren Zukunftsschub für die Standorte.“