Wolfsburg

Das ist ein echter Gewinn: Microsoft Deutschland wird Förderer der Coding-Schule 42 Wolfsburg. Das Tech-Unternehmen wird sich unter anderem an der Entwicklung des Curriculums für automobile Software und Mobilitäts-Ökosysteme beteiligen. Zudem sollen offene Lerninhalte von Microsoft für die Entwicklung neuer Formen der Zertifizierung genutzt werden. Darüber hinaus wird Microsoft die Schule mit Hard- und Software sowie finanziell fördern.

Microsoft unterstützt damit nach eigener Aussage „eines der derzeit spannendsten Ausbildungskonzepte für Software Entwickler“. Das Besondere der 42 Wolfsburg: An dieser Schule gibt es weder Lehrkräfte noch Kurse oder Stundenpläne. Stattdessen lernen Talente, die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. In praxisnahen Projekten erarbeiten sie sich eigenständig neues Wissen und unterstützen sich gegenseitig dabei, ihre Coding-Fähigkeiten zu verbessern.

Microsoft und 42 Wolfsburg teilen gemeinsame Werte

„Mit dem Fokus auf Teamwork, Kreativität, Selbstständigkeit und Problemlösung passt die Schule hervorragend zur Microsoft-Kultur“, sagt Microsoft-Deutschlandchefin Marianne Janik. „Die Ausbildung bei 42 Wolfsburg fördert genau das, was wir unter einem ‚Growth-Mindset‘ verstehen.“ Denn genau dieser Gedanke, dass jeder alles lernen kann, zeichnet die Programmierschule aus.

Beim Rektor und Geschäftsführer der 42 Wolfsburg, Max Senges, ist die Freude groß: „So einen Partner wünscht man sich. Microsoft hat uns schon früh mit Stipendien unterstützte und den Wert unserer Einrichtung erkannt.“

Das ist die 42 Wolfsburg Die private und gebührenfreie Programmierschule 42 Wolfsburg wurde im September 2020 gegründet. Sie steht für Coding-Exzellenz auf Hochschulniveau. Ohne Zulassungsbeschränkungen, wie die Hochschulreife, haben talentierte IT-Interessierte ab 18 Jahren die Chance, sich durch einen mehrstufigen Aufnahmetest für einen Ausbildungsplatz zu qualifizieren. Das innovative Ausbildungskonzept in englischer Sprache setzt auf projektbasiertes Peer Learning – ohne Bücher, Klassen und Lehrer, dafür autark auf dem Campus innerhalb einer gamifizierten Projektumgebung. Durch eigenständiges Arbeiten an praxisbezogenen Problemstellungen ist die ganze Bandbreite der IT erlernbar, hinzu kommen Spezifikationen im Automotive-Bereiche und im Software Engineering. Die 42 Wolfsburg ist Teil des internationalen 42-Netzwerks und wird von der Volkswagen AG gefördert.

Nun weitet der Software-Riese sein Engagement noch aus. Den Studenten der 42 Wolfsburg stehen künftig alle Microsoft-Produkte und Trainingsmaterialien kostenlos zur Verfügung. Zudem werden auch weiterhin Stipendien durch Microsoft finanziert. „Das ist wichtig, weil der Besuch unserer Schule kostenlos ist, aber unsere Studenten kein Bafög erhalten“, erklärt Senges.

Darüber hinaus bereichert die Partnerschaft auch das Studium an der Software-Schmiede. Denn Microsoft wird regelmäßig Experten nach Wolfsburg entsenden, die dort mit den Studenten in Kontakt treten. „Dadurch entstehen ganz natürlich Beziehungen und Mentorenprogramm bis hin zu Praktikas“, so Senges.

Volkswagen, 42 Wolfsburg und Microsoft bilden Dreigestirn

Microsoft passe hervorragend zur Philosophie der Programmierschule, man teile strategische Ziele, wie etwa die Entwicklung von Bildungsinhalten, die dann jedermann frei zur Verfügung stünden. „In der 42 Wolfsburg glauben wir an Open Source und Offene Standards, da mit diesen Ansätzen alle Akteure gemeinsam an der nächsten Generation interoperabler digitaler Mobilitätslösungen arbeiten können. Mit Microsoft haben wir in diesem Bereich einen starken Mitstreiter gefunden”, erklärt Senges. „Für uns ist besonders wichtig, dass 42 Wolfsburg nicht nur auf höchste technologische Kompetenz setzt, sondern auch den Zugang zu digitaler Bildung ermöglicht und Chancengerechtigkeit fördert“, betont auch Marianne Janik.

Mit der Kooperation wird gewissermaßen auch die Partnerschaft zwischen Volkswagen und Microsoft vertieft. Denn Träger der Wolfsburger Schule ist der gemeinnützige Verein 42 Wolfsburg e.V., der unter anderem von Volkswagen unterstützt wird. Volkswagen und Microsoft arbeiten bereits in zahlreichen Feldern zusammen: Dazu zählen eine automobile Cloud und der Aufbau einer Entwicklungsplattform für das automatisierte Fahren sowie gemeinsame Aktivitäten für Innovation und Nachhaltigkeit. Zum Lernangebot der Programmierschule gehört dazu passend schwerpunktmäßig auch das Thema Digitalisierung der Automobil- und Mobilitätsindustrie. Das Dreigestirn ergänzt sich also hervorragend.

Das sieht auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. „Volkswagen ist überzeugt: Starke Partnerschaften sind ein wichtiger Hebel zur Gestaltung des technologischen, digitalen und sozialen Wandels. Wir freuen uns daher sehr, dass mit Microsoft ein weiterer Top-Player das Innovations-Potenzial des neuartigen Bildungskonzepts der 42 Wolfsburg fördert. Nach dem Credo ‚gemeinsam stärker‘ bringen wir mit Microsoft die Fähigkeiten unserer Unternehmen zusammen, um einen Beitrag zur Ausbildung der dringend benötigten IT-Fachkräfte zu leisten“, sagt Kilian.

Von Steffen Schmidt