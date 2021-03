Wolfsburg

Die Corona-Pandemie verhinderte in diesem Jahr auch die sonst üblichen Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen den Rassismus vom 15. bis 28. März. Vieles musste deshalb in diesem Jahr digital stattfinden. Einen echten Hochkaräter hatte sich die Wolfsburger Geschäftsstelle für das letzte Wochenende der Aktionswochen aufgehoben. Der bekannte und oftmals polarisierende, ehemalige Talk-Master, Jurist, Philosoph und Autor Michel Friedman diskutierte am späten Freitagnachmittag mit zahlreichen IG Metall-Mitgliedern und weiteren interessierten bei einer Web-Veranstaltung über Rassismus und die Wege, mit denen er bekämpft werden kann.

Friedman setzt sich Zeit seines Lebens gegen Antisemitismus und jede Form von Rassismus und Diskriminierung ein. Sein Engagement entstammt dabei auch seiner besonderen Familiengeschichte. Oskar Schindler rettete Friedmans Eltern und Großeltern während des Holocaust das Leben. Friedman selbst lernte Schindler als Kind kennen, benannte ihm zu Ehren später seinen zweiten Sohn Oskar. Mit seiner Meinung hält Friedman nie hinterm Berg, provoziert dabei gerne und eckt an.

„Jeder muss widersprechen – sofort und unmittelbar“

Und genau das sei es, was jeder Einzelne im Kampf gegen den Rassismus tun können und müsse. „Wenn wir etwas Diskriminierendes hören und erleben, müssen wir widersprechen – sofort und unmittelbar. Zeig dein Gesicht, misch dich ein. Das ist anstrengend, aber es gibt keine Alternative“, appellierte Friedman an die Zuhörer. Dabei reiche es nicht, dies nur zu besonderen Anlässen zu tun. „Demonstrationen sind wichtig und besitzen eine enorme Kraft – aber danach kommt der Alltag“, sagte Friedman.

Das gelte übrigens genauso für die Gewerkschaftsarbeit. IG Metall und andere Gewerkschaften schätze er seit jeher als verlässliche Akteure im Kampf gegen den Rassismus. „Aber gibt es den Betrieben nicht immer noch Rassismus und Diskriminierung? Ist die Rassismus-Bekämpfung genauso Teil der Kernidentität wie der Kampf für Lohngleichheit?“, fragte Friedman gewohnt provokativ und lieferte den Metallern so Motivation, ihre Bemühungen zu intensivieren.

Rassismus findet nicht mehr hinter verschlossenen Türen statt

Das sei heute umso wichtiger, da Rassismus mit dem Erstarken der AfD zwar nicht unbedingt häufiger, aber dafür wesentlich „schamloser“ geworden und in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. „Es gibt den Rassisten mit Champagnerglas und Maniküre genauso wie den mit Glatze und Springerstiefeln“, sagte Friedman. Mit Bildung allein sei diesem Problem deshalb nicht beizukommen. „Man kann im Museum ein Bild bewundern und gleichzeitig sagen: ’Das hätte ich dem Afrikaner gar nicht zugetraut’“, lieferte Friedman ein eindrückliches Bild.

Die Hoffnung habe er aber trotz des Rechtsrucks der letzten Jahre nicht verloren. „Die Gesellschaft ist so bunt und plural wie nie zuvor“, begründete Friedman. Es gebe keine Blöcke mehr. Das Konzept der Assimilation an die Gesellschaft sei deshalb auch komplett überholt und fehl am Platz. Emanzipation hingegen sei das Zauberwort. Denn „Jeder ist jemand“, sagte Friedman. Dieses grundsätzliche Menschenrecht sei die einzig gültige Kernkultur.

Von Steffen Schmidt