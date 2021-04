Was lange währt, wird endlich gut: Nach zähen Verhandlungen steht ein Tarifergebnis für die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen. Das Ergebnis orientiert sich am Pilotabschluss in NRW und soll vor allem dabei helfen, die Folgen der Transformation abzumildern. Die Tarifverhandlungen bei VW werden am Montag fortgesetzt.