Mehr Macht den Marken: VW-Chef will Konzern schlanker aufstellen

Bei der Belegschaftsinfo war Fragen stellen aus organisatorischen Gründen nicht erlaubt. Den akuten Wolfsburger Redebedarf versucht VW-Chef Herbert Diess deswegen nun mit einem neuen Format gerecht zu werden. Per Video beantwortet er gesammelte Mitarbeiterfragen. Im zweiten Teil gibt sich der Konzernchef dabei durchaus selbstkritisch und erklärt unter anderem auch sein „drängelndes Auftreten“.

Die schlichte und einfache Wahrheit hinter seinen oft als Provokationen verstandenen Aussagen: Die Transformation insbesondere in Wolfsburg geht ihm nicht schnell genug. Damit meine Diess aber vor allem die dort beheimateten zentralen Konzernstrukturen. „Überbordende Bürokratie“ und immer noch vorhandenes „Silo-Denken“ führen dazu, dass wichtige Entscheidungen zu langsam getroffen werden könnten, sagte Diess. Schnelle Entscheidungen sind es aber, die aus seiner Sicht während der Transformation und in der „Neuen Autowelt“ wesentlich über Erfolg und Misserfolg entscheiden.

Konzern müsse den Marken mehr Freiraum lassen

Darüber, dass der Umbau des Konzerns noch nicht weiter fortgeschritten ist, sei er auch mit sich selbst unzufrieden, räumte Diess ein. In Zukunft müsse der Konzern noch mehr „loslassen und sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen“. Dieses müsste den Marken und Markengruppen vorbehalten sein, dann könnten Führungskräfte auch schneller Entscheidungen treffen. Der Konzern werde sich stattdessen auf die Kernthemen Strategie und Nutzung von Synergieeffekten konzentrieren, beschreibt Diess das Zielbild.

„Trinity“ bringt Wolfsburg auf den richtigen Weg

Mit der Transformation des Werkstandorts Wolfsburg hingegen zeigte er sich mittlerweile zufrieden. Das Stammwerk sei bei der Transformation zwar lange „hintendran“ gewesen, dafür komme es nun mit dem Projekt „Trinity“ umso stärker. Mit den radikalen Neubau-Plänen des Marken-Chefs Ralf Brandstätter sieht er den Standort auf einem guten Weg.

VW will in dem neuen Werk E-Fahrzeuge künftig in zehn Stunden fertigen. „Das wird nur über stark modularsierte Fahrzeuge, höhere Automatisierung und Großguß gehen“, gab Diess einen kleinen Einblick in die Planungen.

Solch radikale Veränderungen seien aber auch nötig. Denn in der Verbrenner-Welt mag VW zwar einsame Spitze sein, in der „Neuen Welt“ sei die Konkurrenz aber härter. „Da müssen wir uns diese Stellung erst erarbeiten“, sagte Diess und nannte neben Tesla auch Hyundai als starken Konkurrenten auf dem Elektro-Markt.

Diess zeigt sich selbstkritisch

Auch auf den Vorwurf, er würde zum Kauf von E-Autos statt Verbrennern aufrufen, ging Diess ein – und räumte Fehler ein. Vor einigen Wochen hatte Diess die Nutzungs-Kosten von Verbrennern und E-Fahrzeugen verglichen – und dabei direkt auf die VW-Modelle wie Golf und ID.3 sowie Tiguan und ID.4 zurückgegriffen. Sein Fazit damals: ID.4 und Tiguan seien jetzt schon günstiger, es sei Zeit für den Umstieg. In Wolfsburg hagelte es daraufhin Kritik. Diess schade mit diesen Aussagen den Wolfsburger Modellen Golf und Tiguan und rate vom Kauf dieser Verbrenner ab.

Das sei so nicht richtig, erklärte sich Diess jetzt. Er habe den Eindruck gehabt, es sei wichtig gewesen, der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Dafür habe es Überzeugungsarbeit gebraucht, um die Kunden von den Vorteile des E-Autos zu überzeugen. Jetzt, wo der Elektromarkt sehr gut angelaufen ist, „muss man dass wahrscheinlich wieder in eine bessere Balance bringen. Das ist eine berechtigte Kritik“, so der VW-Chef.

