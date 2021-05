Mehr Geld für Beschäftigte von Autostadt, Wob AG, VW Group Services und Autovision

Wolfsburg

Nach langen und intensiven Verhandlungen haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber der Tarifgemeinschaft aus Autostadt, Wolfsburg AG und Kernbelegschaften der VW Group Services sowie der Autovision auf ein Verhandlungsergebnis verständigt. „Die Grundlage dafür haben die Beschäftigten in einer Einheit mit VW-Kolleginnen und Kollegen wochenlang und unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen geschaffen!“, erklärt Thilo Reusch, Verhandlungsführer der Gewerkschaft.

Neuer Tarifvertrag für rund 1600 Beschäftigte

Der neue Tarifvertrag gilt für die rund 1600 Beschäftigten bis zum 30. November 2022 und orientiert sich eng am Abschluss bei Volkswagen selbst. So wird auch für die Beschäftigten der Tarifgemeinschaft ab 1. Januar 2022 eine Entgeltsteigerung von 2,3 Prozent und schon in diesem Juni eine Corona-Prämie von 1000 Euro – 600 Euro für Auszubildende – fällig. Zusätzlich fließen 150 Euro als einmaliger Rentenbaustein für 2021 in die Betriebliche Altersversorgung ein, für Azubis sind das 90 Euro.

Wandlungsoption wurde ausgeweitet

Als großen Gewinn für die Arbeitnehmer bezeichnet die IG Metall Ausweitung der Wandlungsoption der Tariflichen Zusatzvergütung. Diese können nun alle Beschäftigten (außer Alterszeitler) zur Hälfte in drei freie Tage umwandeln. „Besonders belastete Beschäftigte können weiter ihre sechs Tage in Anspruch nehmen. Mit der Ausweitung der Wahlmöglichkeit ist sogar erstmals eine generelle Öffnung gelungen. Das ist ein Durchbruch. Jetzt sind es nicht mehr nur die besonders belasteten Beschäftigtengruppen, die ihre Arbeitszeit auf Wunsch flexibler gestalten können“, erklärte Reusch nach der Verhandlung erfreut.

Des Weiteren wird der bisherige variable und persönliche Leistungsbeurteilungsbonus auf eine konstante Größe umgestellt. „Es wird ab dem November 2021 ein jährlicher Bonus in Höhe von 45 Prozent des Bruttomonatsentgeltes gezahlt“, fährt Reusch fort und untermauert: „Davon profitieren alle und keiner wird schlechter gestellt. Wer bisher also einen höheren Prozentsatz bekommen hat, behält ihn auch in der Zukunft.“ Für die Beschäftigten der VW Group Services beträgt der Bonus sogar 46 Prozent eines Monatsgehaltes.

Von Steffen Schmidt