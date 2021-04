Wolfsburg

Volkswagen hat ein klares Ziel: CO₂-neutrale Mobilität für alle. Bei der „Volkswagen Way to Zero Convention“ diskutieren Vertreter des Unternehmens darüber mit unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Drei große Themen stehen bei der Digital-Konferenz am 29. April 2021 im Mittelpunkt: Wie will Volkswagen die Mobilität CO₂-emissionsfrei machen? Was erwarten die Kunden? Und was bewegt die Gesellschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität?

Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung digital stattfinden. Interessierte können die Convention am Donnerstag live im Internet im VW-Newsroom verfolgen. Die Digital-Konferenz wendet sich in erster Linie an Journalisten und Medienvertreter, ausgewählte Inhalte werden aber per Live-Stream auch öffentlich übertragen. Zudem wird die gesamte Veranstaltung im Nachgang on demand zur Verfügung stehen.

Die Eröffnungsrede hält um 9 Uhr Volkswagen Markenchef Ralf Brandstätter. Er wird die Eckpunkte der „Way to Zero“-Strategie vorstellen und aufzeigen, wie Volkswagen die individuelle Mobilität umfassend dekarbonisieren will – weit über das reine Auto hinaus.

In Panel-Talks, Vorträgen sowie Film-Einspielern diskutieren die Teilnehmer der Convention beispielsweise über die Batteriezellen der Zukunft, Ladeinfrastruktur, über lebenswerte Städte oder das Zusammenwachsen von Automobil- und Energiebranche.

Von Steffen Schmidt