Ladeleistung und -tempo: Das müssen E-Auto-Fahrer wissen

Die E-Mobilität befindet sich in Deutschland auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen entscheiden sich für reine Stromer. Doch was viele Skeptiker noch vom Umstieg abhält, ist die Dauer eines Ladevorgangs. Aber wie lange braucht es eigentlich, um den Akku wieder vollzuladen? Pauschal gilt hier die einfache Formel: Ladezeit = Batteriekapazität/Ladeleistung. Doch ganz so einfach ist es in der Realität nicht. Denn besonders die Ladeleistung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.

An aller erster Stelle steht hier die Ladequelle. Grundsätzlich kann ein Elektro-Auto beispielsweise auch ein normaler Haushaltssteckdose geladen werden – ein Adapter vorausgesetzt. Doch das ist nur etwas für Geduldige. Denn: Die normale Steckdose gibt lediglich 3,7 Kilowatt pro Stunde an das Fahrzeug ab. Eine gängige, förderfähige Wallbox schafft bereits 11 Kilowatt. Die meisten öffentliche Ladesäulen verfügen ebenfalls über eine Leistung von 11 oder 22 Kilowatt.

Technik im Auto entscheidet über Ladetempo

Zieht man die Formel zu Rate bedeutet das, dass ein ID.3 mit einer Batteriegröße von 58 kWh an einer handelsüblichen Wallbox etwas mehr als fünf Stunden braucht, um wieder vollgeladen zu sein. Gerade auf Langstrecken, die nicht mit einer Akkuladung bewerkstellig werden kann, ist diese Zeit natürlich kaum zumutbar.

Hier kommen die sogenannten Schnellladepunkte ins Spiel. Die Spanne reicht bei ihnen von durchschnittlichen 50 Kilowatt Ladeleistung, über 150 Kilowatt bis zu 350 Kilowatt, wie sie etwa an den Säulen von Ionity angeboten werden.

VW ID.3 2020: Elektroauto im Review, Test, Fahrbericht

Doch wie viel Strom ein E-Auto tatsächlich auch aufnehmen kann, hängt maßgeblich von ihm selbst und der verbauten Ladetechnik ab. Beispiel: Die ID-Modelle von Volkswagen etwa verfügen über eine Ladeleistung von 100 oder 125 Kilowatt. Neue Modelle etwa von VW-Tochter Audi können sogar schon deutlich schneller laden. Heißt: Ein ID.3 könnte an einer Ionity-Säule theoretisch in rund einer halben Stunde vollgeladen werden.

Temperatur spielt eine große Rolle

Theoretisch. Denn in der Praxis erlebt man als Fahrer eines Elektro-Autos immer wieder Schwankungen bezüglich der Ladeleistung. Von schwachen 40 bis zu den vollen 125 Kilowatt ist da alles dabei. Auch hier spielen erneut unterschiedliche Faktoren mit ein. Die wichtigsten: Außentemperatur sowie die Temperatur und der Ladezustand der Batterie.

Display eines ID.4 beim Ladevorgang: Je voller der Akku, desto langsamer wird das Laden. Ab 80 Prozent sink die Geschwindigkeit rapide. Quelle: Roland Hermstein

Der Einfluss der Außentemperatur lässt sich dabei auf eine simple Formel runterbrechen: Je kälter es ist, desto weniger Ladeleistung. Gleiches gilt generell auch für die Temperatur des Akkus selbst. Das beste Ergebnis erreichen E-Autofahrer deshalb, wenn sie ihre Batterie vor dem Ladevorgang sozusagen „warm“ fahren. Ein Tipp: Die letzten fünf Kilometer vor einer Ladesäule sollte der Motor deswegen durchaus gefordert werden.

Je voller der Akku, desto weniger Ladeleistung

Den größten Einfluss auf die Ladeleistung hat allerdings der Ladezustand des Akkus selbst. Mit zunehmendem Ladestand, lässt die Ladegeschwindigkeit kontinuierlich nach. Fachleute sprechen dabei von einem Abflachen der Ladekurve. Wie bei jedem Lithium-Ionen-Akku, den die meisten aus ihrem Smartphone kennen, dauert auch beim Elektrofahrzeug die letzte Ladephase am längsten. Richtig schnell lädt dieser Akku-Typ bis etwa 80 Prozent seiner Kapazität. Danach geht es deutlich langsamer.

Dieses Abflachen der Ladekurve hat dabei sowohl physikalische, als auch technische Gründe. So lässt zur starker Strom auf Dauer die Akkus zu heiß werden, was wiederum der Lebensdauer schadet. Heißt: Für die langfristige Leistungsfähigkeit des Akkus ist es besser, diesen häufiger zwischen 20 und 80 Prozent zu laden, statt beispielsweise von 10 auf 100 Prozent. Daher schwächt das im Fahrzeug installierte Batteriemanagement die Ladeleistung absichtlich ab. Je nach Hersteller kann dies unterschiedliche ausgestaltet sein.

Daneben gibt es aber auch einen rein physikalischen Grund für Schwankungen in der Ladeleistung: Je voller die Batterie wird, desto schwieriger „finden“ die elektrisch geladenen Teilchen im Inneren einen freien Platz an der Elektrode. Dieser Effekt ist ab einem Ladestand von 80 Prozent so stark, dass sich das weitere Aufladen dann auch unter zeitökonomischen Aspekten kaum mehr lohnt.

