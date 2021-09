Kurzarbeit: VW produziert nächste Woche nur den Golf in der Frühschicht

Wolfsburg

Es wird einfach nicht besser: Auch in der kommenden Woche stehen im Wolfsburger VW-Werk die Produktionsbänder größtenteils still. Immerhin: Die Montagelinie 3 (Golf-Fertigung) arbeitet zumindest in der Frühschicht. Die Kurzarbeit für alle anderen wird verlängert.

Diesen Fahrplan für die Zeit von Montag, 27. September, bis Donnerstag, 30. September, gab Volkswagen am Dienstag bekannt. Konkret heißt das: An der Montagelinie 2 (Golf) ruhen die Bänder komplett. An der Montagelinie 3 (Golf) arbeitet von Montag bis Donnerstag immerhin die Frühschicht. Spät- und Nachtschicht fallen aus.

Noch düsterer sieht es in der Fertigung 2 an den Montagelinien 1 (Tiguan) und 4 (Touran, Tarraco) aus: Dort ruht die Arbeit von Montag bis Donnerstag komplett. Nicht aufgeführt ist der Fahrplan ab Freitag, 1. Oktober. Vermutlich, weil es wegen des Monatswechsels für den Monat Oktober einen neuen Fahrplan geben wird.

Hintergrund der Kurzarbeit ist nach wie vor der weltweite Chipmangel. Verschärft wurde die Lage dadurch, dass es bei Lieferanten in Asien Lockdowns gab, nachdem dort (wieder einmal) Mitarbeiter am Coronavirus erkrankten. Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess und Aufsichtsrats-Chef Hans Dieter Pötsch sagten im Rahmen der Automobilmesse IAA, dass sie längerfristig mit einem Chipmangel rechnen. Schlimmstenfalls werde das Problem die Autobranche noch Jahre beschäftigen.

Von Carsten Bischof