Konzernbilanz 2021: China bleibt der wichtigste Markt für Volkswagen

Wolfsburg

Trotz Pandemie und Chipmangel hat der Volkswagen im vergangenen Jahr auf allen Weltmärkten ein Top-Ergebnis abgeliefert. Ganz besonders freut sich der Konzernvorstand darüber, dass der Konzern in den USA wieder Gewinne einfährt.

China bleibt der wichtigste Markt

Der wichtigste Markt bleibt China: Hier hat Volkswagen laut eigener Aussage einen Marktanteil von 16 Prozent – mehr als doppelt so viel als der zweitplatzierte Toyota. Die erfolgreichste Konzernmarke ist VW mit einem Marktanteil von 11 Prozent. Rekordergebnisse haben 2021 auch Porsche, Bentley und Lamborghini erzielt. Man hätte deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen können, sagt Volkswagen, doch das habe die Halbleiterknappheit verhindert. Man habe 93.000 Elektro-Autos verkauft – 2022 sollen es mindestens doppelt so viele sein.

Marktführer bei E-Autos in Europa

Zufrieden ist VW auch mit dem Absatz in Europa: Hier sei man Marktführer bei der Elektromobilität. „Jedes vierte batterieelektrische Fahrzeug kam aus dem Volkswagen-Konzern“, so Volkswagen. Man habe den CO2-Flottengrenzwert übererfüllt in der Europäischen Union einschließlich Norwegen und Island.

Wieder Gewinne in Nordamerika

In Nordamerika kehrte Volkswagen in die Gewinnzone zurück, hierzu zählen die USA, Kanada und Mexiko. Das geht zum einen auf die Übernahme des Truckherstellers Navistar zurück, zum anderen aber auch auf fünf auf den nordamerikanischen Markt zugeschnittenen SUVs einschließlich des vollelektrischen ID.4. Diese Fahrzeuge machten rund 75 Prozent des Absatzes von 375.030 Fahrzeugen aus. Große Hoffnungen setzt Konzern-Chef Herbert Diess in den kürzlich vorgestellten Elektro-Bulli ID.Buzz: „Wir haben ihn in den USA vorgestellt – die Reaktionen waren großartig.“ Der ID.Buzz stehe für die „Wiedergeburt“ von Volkswagen in den Amerika.

Taos und Nivus verkaufen sich gut in Südamerika

Auch in Südamerika sei die Marke Volkswagen wieder erfolgreich unterwegs: Neue Modelle wie Taos und Nivus hätten VW wieder in die Gewinnzone geführt.