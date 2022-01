Wolfsburg

Was wird in diesem Jahr aus der Bonuszahlung? Diese Frage treibt die VW-Beschäftigten seit vielen Wochen um und ist längst auch zu einem Hauptthema des Wahlkampfes für die im März anstehenden Betriebsratswahlen geworden. Der Halbleiter-Mangel verleiht der Bonusfrage zudem zusätzliche Würze. Betriebsrat Frank Patta, der bei den Wahlen mit der „anderen Liste“ gegen die dominierende IG Metall-Liste antritt, schlägt eine temporäre Änderung der „Bonuslogik“ vor. Mit einem konzernweit einheitlichen Bonus, könne man die Unterschiede bei der Zuteilung der Halbleiter in diesem Jahr ausgleichen, so seine Idee,

Zur Erinnerung: Die Bonuszahlungen für die Volkswagen-Beschäftigten bemessen sich anhand der Ergebnisse der letzten zwei Jahre der Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Im schwachen Corona-Jahr 2020 rettete ein starkes 2019 und Verhandlungsgeschick des Betriebsrates den VW-Mitarbeitern eine annehmbare Summe von 1000 Euro, die über die garantierte Sonderzahlung von 1700 im November hinausgezahlt wurde.

Zwei schlechte Jahre: Bonus in Gefahr

In diesem Jahr aber stehen die Vorzeichen nochmals schlechter. Denn dem miesen Jahr 2020 folgte ein vielleicht noch mieseres Jahr 2021. Die am Mittwoch präsentierten Auslieferungszahlen, nach denen die Kernmarke VW Pkw nochmals acht Prozent weniger Autos verkauften als 2020, sprechen da eine eindeutige Sprache. Nicht umsonst wies auch schon Betriebsratschefin Daniela Cavallo daraufhin, dass über die 1700 Euro aus der Novemberzahlung hinaus rechnerisch eigentlich nichts mehr möglich sei. Bei den Verhandlungen will sie sich dennoch für eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro stark machen.

Für Frank Patta und „Die Andere Liste“ ist das nicht genug. „Wir erwarten eine Ergebnisbeteiligung für das vergangene Jahr, und zwar über den Mindestbetrag hinaus. Dabei reden wir aus unserer Sicht auch nicht über einen ’Corona-Bonus’, sondern über eine echte Ergebnisbeteiligung“, lässt er verlauten. Dabei zeigt Patta durchaus Verständnis für die wirtschaftliche Lage. Das Unternehmen befinde sich selbstverständlich aufgrund von Corona und Chipmangel in einer besonders schwierigen Situation. Ein Bonus könne zudem nur dann ausgeschüttet werden, wenn auch Gewinne erwirtschaftet werden.

Chip-Verteilung benachteiligte einzelne Marken

Doch wenn Letzteres auch nicht für VW und VWN gelte, so doch glücklicherweise für den Gesamtkonzern. „Allerdings hat es eine Verschiebung der Gewinne aus einzelnen Marken heraus gegeben“, erklärt Patta. Und diese Verschiebungen seien eben nicht von den Beschäftigten verschuldet, sondern hausgemacht. „Die Markenergebnisse sind aufgrund von Zuteilungsentscheidungen beim Thema Halbleiter künstlich verzerrt“, sagt Patta. Was er damit meint, ist klar: Im Zuge des Chipmangels hatte Volkswagen die Verteilung der raren Chips margenorientiert gesteuert. Heißt: Volumenmarken wurden zugunsten von Premium- und Luxusherstellern benachteiligt. Auch das Werk in Zwickau von VW Sachsen wurde aufgrund der strengen Klimavorgaben bei der Chip-Verteilung bevorzugt.

Belegen lässt sich das anhand der Auslieferungszahlen. Während VW Pkw und Skoda als Volumenhersteller herbe Absatzverluste hinnehmen mussten, legte Porsche um elf Prozent zu. Bentley und Lamborghini legten sogar Rekordjahre hin und bei Premium-Tochter Audi bewegte sich der Absatz immerhin auf Vorjahresniveau. Auch die E-Auto-Verkäufen legten konzernweit deutlich zu.

Doppelbestrafung für VW-Beschäftigte?

„Das alles ist aus Unternehmenssicht nachvollziehbar und richtig. Allerdings darf dies nicht einseitig zu Lasten einzelner Marken und ihrer Beschäftigten gehen“, fordert Patta. Insbesondere die Beschäftigten bei VW hätten sich im Sinne eines guten Konzernergebnisses solidarisch verhalten, indem sie überproportional auf Halbleiterzuteilungen verzichtet und in hohem Maße Kurzarbeit und Schichtausfälle in Kauf genommen haben. „Es wäre jetzt nicht richtig, diese Kollegen durch eine reine Markenbetrachtung dafür auch noch zu benachteiligen“, sagt Patta. Das die Chipverteilung nicht zu Lasten der Beschäftigtem gegen dürfe, hatte auch Daniela Cavallo in der Vergangenheit immer wieder betont.

Genau dies wäre stand heute allerdings wohl der Fall: Während die VW-Beschäftigten bei bestehender Bonus-Regelung im Juni eventuell in die Röhre schauen müssten, dürften die Mitarbeiter bei Porsche wohl mit dicken Bonuszahlungen rechnen. Schon 2020 hatte eine Porsche-Mitarbeiter fast 8000 Euro Erfolgsbeteiligung bekommen – über 5000 Euro mehr als bei Volkswagen.

Für Patte steht deswegen fest: „Unsere bestehende Bonuslogik wird dieser Halbleiter-Situation nicht gerecht und ginge einseitig zu Lasten der Marke VW. “ Sein Vorschlag: ein temporärer Konzernbonus. Das würde bedeuten, dass das Konzernergebnis als Maßstab für die Bonusberechnung dient und die Auszahlung der Ergebnisbeteiligung einheitlich an alle Berechtigten erfolgt. „So würde vermieden, dass einzelne Marken aufgrund strategischer Entscheidungen zum Wohle des Konzerns jetzt benachteiligt oder bevorteilt werden, und sich die persönlichen Verluste der Kolleginnen und Kollegen bei VW in Wolfsburg nicht noch weiter verschärfen“, so Patta. Wie dann der Ausgleich im Detail erfolgt, ob durch Auszahlung, Aktien oder Zeitgutschriften, sei zweitrangig.

