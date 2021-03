Kommt der ID.3 bald „oben ohne“? VW diskutiert über Cabrio-Version

Wolfsburg

Die Kompaktklasse und das Fahrzeugsegment der SUVs hat Volkswagen bereits mit den elektrischen Modellen ID.3 und ID.4 abgedeckt. Größere SUVs, eine unter dem Aero B firmierende Limousine, ein Elektro-Kleinwagen und ein mit dem ID.Buzz auch ein großer Multivan werden folgen. Mit dem Porsche Taycan oder ganz aktuell dem Audi e-tron GT deckt der Konzern zudem auch die Oberklasse elektrisch und bietet elektrische Sportwagerlebnisse. Doch eins fehlte bisher noch in der elektrischen Angebotspalette Volkswagens: ein Cabriolet. Das hat sich scheinbar geändert. Der Autobauer setzt sich intensiv mit der Idee einer Cabrioversion des ID.3 auseinander.

„Der ID.3 als Cabrio? Klingt reizvoll: mit offenem Dach die Natur genießen - mit dem direkten, aber leisen Elektro-Punch. Das hätte Potenzial für ein ganz neues, außergewöhnliches Gefühl von Freiheit“, äußerte sich jetzt Ralf Brandstätter auf LinkedIn zu dem Thema. Noch diskutiere man darüber, wie aus der Idee Realität werden könnte. Erste Skizzen für das Fahrzeug hat das Design-Team von Volkswagen jedoch schon vorgelegt.

E-Cabrio scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein

Wann ein ID.3 Cabrio auf den Markt kommen könnte, steht indes noch nicht fest. Entsprechende Medienberichte, die von einem Marktstart schon im nächsten Jahr ausgingen, dementierte VW auf WAZ-Anfrage. Fakt ist aber: In Konzern und Marke ist die Lust groß auf ein Cabrio-Modell, es dürfte sich deswegen nur um eine Frage der Zeit handeln, bis VW-Kunden auch elektrisch „oben ohne“ fahren können.

Die VW-Designer haben bereits Skizzen eines ID.3 Cabrios angefertigt. Quelle: Volkswagen

Darauf deuten jedenfalls auch Aussagen des Konzern-Chefs Herbert Diess hin. „Ich finde E-Cabrios extrem überzeugend: Leise, geschmeidig, cruisen auch auf der Autobahn offen - das macht über 160 sowieso keinen Spaß“, bekannte sich Diess erst kürzlich als Verfechter der E-Cabrio-Idee. Er bestätigte da schon, dass mehrere Konzepte innerhalb des Konzerns untersucht würden und versicherte: „Sicher komm ein Cabrio.“ Dass es sich dabei um eine Version des ID.3 handelt wird nun immer wahrscheinlicher.

VW will E-Mobilität emotionalisieren

Das Vorhaben passt übrigens bestens zu den Plänen Volkswagens, die Elektromobilität weiter zu emotionalisieren. Mit dem ID.Buzz, der sich designtechnisch eng am Kult-Bulli orientiert steht bereits ein hoch-emotionales Modell in den Startlöchern, ein Cabrio würde wohl ebenfalls dazu beitragen, mehr Kunden für den Spaß an der Elektromobilität zu begeistern.

Dafür holt VW anscheinend schon jetzt die Kunden mit ins Boot. Aus LinkedIn fragt Ralf Brandstätter offensiv seine Follower, was sie von einem möglichen ID.3 Cabrio halten und auch auf Twitter hat Volkswagen eine Umfrage zu diesem Thema initiiert. Bisher fallen die Rückmeldungen recht eindeutig aus: Auch die Menschen haben Lust auf ein E-Cabrio. Die Vorteile liegen für viele auf der Hand: Störende Motorengeräusche und Abgase fallen bei der Fahrt im E-Cabrio weg.

Von Steffen Schmidt