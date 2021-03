Kleine Kratzer, viele Umbrüche: Ein Rückblick auf 65 Jahre Volkswagen Nutzfahrzeuge

Hannover

Elektromotoren: Wenn Gerd Mogwitz über solche Antriebe spricht, schwingt immer verhaltene Skepsis in seiner Stimme mit. „Man darf die nötige Infrastruktur nicht vernachlässigen“, sagt der 88-Jährige mahnend. „Man ist immer gut beraten, sich nicht auf seinen Erfolgen auszuruhen. Manchmal muss man sich umstellen.“

Mogwitz hat sich an viele Umstellungen gewöhnt. Schon 1956 kam er nach Stöcken zu Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zur Werksgründung, arbeitete in der Türen- und Klappfertigung und löste 1973 den Vorsitzenden Heinz Hilbich an der Spitze des Betriebsrates ab. Er kämpfte mit den Auswirkungen der Ölkrise und um eine Gießerei am Standort Hannover. „Wir stellten vom T2 auf T3 und schnell auf den T4 um und holten den Heckmotor nach vorn“, erinnert sich Mogwitz. Veränderungen begleiteten sein gesamtes Arbeitsleben. Nun hat sein ehemaliger Betrieb in Stöcken 65-jähriges Bestehen.

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von VWN, Gerd Mogwitz (l.), ließ sich 1986 im Werk neue Fertigungstechniken erklären. Quelle: Jockel Finck

Für VWN sind heute 14.800 Menschen in Stöcken tätig. Das Werksgelände ist 1,1 Millionen Quadratmeter groß, das entspricht etwa 152 Fußballfeldern. Mehr als 10,3 Millionen Fahrzeuge wurden bislang am Standort gefertigt, davon 9,2 Millionen VW-Busse, die Bullis.

Unternehmen im Umbruch

Das Unternehmen ist im Umbruch. Die Produktion wird derzeit gründlich modernisiert und umgebaut. „Mit Start des neuen Multivan in diesem Jahr und dem ID Buzz ab 2022 komplettieren wir unser modernes und attraktives Angebot an Transportern, Vans und Freizeitmobilen für eine breite Kundschaft“, sagt Carsten Intra, Vorsitzender des VWN-Markenvorstands. Das Unternehmen biete erstmals auch Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb. Zudem sollen ab 2024 in Hannover weitere Elektrofahrzeuge für andere Konzernmarken dazukommen. „Damit steht das Werk exemplarisch für die Transformation der gesamten Marke”, sagt Intra.

Auch Bertina Murkovic, aktuell Vorsitzende des Betriebsrats bei VWN, geht auf den Umbruch ein. „Als wir vor fünf Jahren das 60-jährige Bestehen unseres Werkes gefeiert haben, waren die Rahmenbedingungen wahrlich anders: Familienfest und Bulli-Ausstellung im Historischen Museum waren tolle Events“, erinnert sie sich.

Zukunftspläne statt Feierlichkeiten

In diesem Jahr gibt es keine Feierlichkeiten mitten in der Corona-Krise. Dafür gibt es Zukunftspläne. „Der neue Multivan und bald der ID Buzz: Das ist das Fundament unserer Marke und unseres Standortes, und darauf können wir, darauf kann Hannover stolz sein.“ Und Werkleiter Thomas Hahlbohm ergänzt: „Nehmen wir die Herausforderungen an. So, wie wir das bei VWN in Hannover immer gemacht haben. Für die Zukunft unseres Standorts und die Zukunft unseres Bullis. Das Werk wird 65 Jahre alt – aber in Rente geht es noch lange nicht.

Kratzer an neuen Bullis

Mogwitz war 32 Jahre lang als Betriebsrat bei VWN, kennt solche Phasen des Umbruchs – und euphorische Sätze der Werksleitung. Er feierte 1986 das sechsmillionste Fahrzeug aus Stöcken und stand bei der Laudatio direkt neben dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, Carl Hahn. „Es gab kaum Veränderungen, die nicht jeder an seinem Arbeitsplatz gespürt hat“, sagt Mogwitz. „Es ist wichtig, die Belegschaft rechtzeitig zu informieren und mitzunehmen.“

So habe es in den Anfangstagen zum Beispiel nicht mal richtige Arbeitskleidung gegeben. „Ich kann mich an die Endmontage erinnern“, sagt Mogwitz. Damals hätten einige Kollegen mit ihren Gürtelschnallen immer wieder Kratzer in die neuen Autos gemacht. Schnell gab es für sie die passende Kleidung. Mogwitz schaut heute insgesamt positiv auf seine Zeit bei Volkswagen zurück. Er fährt nun einen Tiguan – ohne Elektromotor.

Das Buch „Bullibauer erinnern sich“ erschien zum 60-jährigen Bestehen des Werkes und vermittelt die Geschichte des VWN-Werks in Stöcken über persönliche Erinnerungen. Es ist vereinzelt noch in Buchläden zu finden.

Von Jan Sedelies