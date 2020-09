Klaus Zellmer wird neuer Vertriebs-Vorstand der Marke Volkswagen

Wolfsburg

Jetzt ist es amtlich: Klaus Zellmer löst Jürgen Stackmann als Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw ab. Laut VW-Pressemitteilung hat Zellmer den Posten am heutigen Dienstag übernommen – Stackmann verlasse das Unternehmen.

Klaus Zellmer ist Diplom-Betriebswirt und arbeitet seit 23 Jahren bei Porsche, zuletzt als Nordamerika-Chef der Marke. Er begann 1997 als Vorstandsassistent beim Sportwagenhersteller. Weitere Stationen waren Vertriebsnetzwentwicklung für Porsche in Frankreich, Gebietsleiter Porsche Nordamerika ( Stuttgart), Projektleiter und später Chef Vertrieb und Marketing in Leipzig, Marketing-Chef und Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche in Deutschland. Seit 2015 war er Nordamerika-Chef der Porsche AG.

Jürgen Stackmann verlässt Volkswagen

Jürgen Stackmann ist ebenfalls Diplom-Betriebswirt startete sein Berufsleben bei Ford in Köln und arbeitete sich zum bis Vertriebs- und Marketing-Chef hoch. 2010 wechselte er als Vorstand für Vertrieb und Marketing zu Skoda. Später wurde er Marketing-Leiter des VW-Konzerns und der Marke VW, Vorstandsvorsitzender von Seat und war seit 2015 Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw.

