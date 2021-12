„Klares Bekenntnis“: Politik jubelt über Volkswagens Wolfsburg-Pläne

Wolfsburg

Herbert Diess bleibt Chef des Volkswagen Konzerns, Wolfsburg bekommt eine ID.3-Fertigung, dazu die Bestätigung für die Großprojekte Campus Sandkamp und das Trinity-Werk: Die Planungsrunde bei Volkswagen hatte es am Donnerstag in sich – und brachte viele gute Nachrichten für die Wolfsburg, die Region und ganz Niedersachsen. Was sagt die Politik? Die WAZ begab sich auf Stimmenfang.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

„89 Milliarden Euro allein in Zukunftstechnologien – das ist ein deutliches Commitment. Dass 21 Milliarden Euro in die niedersächsischen Standorte fließen, ist einmal mehr ein Zeichen, dass der Weltkonzern Volkswagen sich zu seinen niedersächsischen Wurzeln bekennt. Wir freuen uns über dieses starke Signal zur Sicherung von rund 130 000 Arbeitsplätzen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass Niedersachsen immer mehr zum Vorreiter in Sachen Elektromobilität wird. „Nach Emden und Hannover steht jetzt auch der Fahrplan für die Elektrifizierung des Konzernstammsitzes in Wolfsburg“, so Weil. Außerdem werde Salzgitter zur konzernweiten Zentrale für Batteriethemen und Hannover spiele eine herausragende Rolle im Bereich des autonomen Fahrens.

„Elektromobilität ,made in’ Niedersachsen“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU)

„Volkswagen lässt auch in einer Phase der tiefgreifenden Transformation der Automobilbranche keine Zweifel an seiner eingeschlagenen Digitalisierungsstrategie – ebenso wenig wie an seiner niedersächsischen Herkunft“, jubelte auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. „Durch die Produktion weiterer Modelle am Stammsitz Wolfsburg, aber auch in Emden oder Hannover, bekommt die E-Mobilität auf unseren Straßen noch sichtbarer den Stempel ,made in Niedersachsen‘ – unser Ruf als herausragender Automobilstandort wird nochmals unterstrichen.“

Der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs (SPD) gratulierte dem Betriebsrat um Daniela Cavallo zum erfolgreichen Kampf für die Standort- und Beschäftigungssicherung. „Das Investitionsprogramm mit den Schwerpunkten Elektromobilität, Vernetzung und Software ist ein klares Bekenntnis zur Vorreiterrolle in der Transformation der Automobilindustrie. Zukunftsfeste Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit sind kein Widerspruch, sondern gehören zur Kernkompetenz von Volkswagen“, meinte Mohrs.

Oberbürgermeister freut sich auf den ID.3

Die SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer zeigt sich angesichts der Stärkung des Wolfsburger Stammwerks erfreut: „Das ist ein klares Bekenntnis zu Wolfsburg. Mit den geplanten Geldern wird der Standort zu einem Vorreiter in der Elektromobilität. Durch die teilweise Fertigung des ID.3 hier vor Ort können perspektivisch mehr Beschäftigte gehalten werden. Das ist auch der Verdienst der Gewerkschaft mit Daniela Cavallo an der Spitze!“ Ziel müsse es bleiben, den Transformationsprozess gemeinsam mit den Beschäftigten zu bestreiten, um die Arbeitsplätze in den Werken und bei den Zuliefern zukunftsfest zu gestalten.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann

„Als Oberbürgermeister von Wolfsburg freue ich mich sehr, dass unsere Stadt weiterhin Mittelpunkt des Volkswagen Konzerns sein wird. Die Entwicklung hin zur Elektromobilität ist nicht nur ein enorm wichtiger Schritt in Sachen Nachhaltigkeit, sondern auch ein Garant für sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Ich freue mich vor allem über die gute Nachricht, dass in Wolfsburg nicht nur der neue Trinity, sondern mit dem ID.3 bereits ab 2023 ein vollelektrisches Fahrzeug hier am Standort gebaut wird“ sagte Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

PUG freut sich über den Diess-Verbleib

Ralf Krüger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, meint: „3,4 Milliarden für das Werk Wolfsburg sind ein großartiger Erfolg für den Betriebsrat. Mit dem geplanten neuen Werk und der zusätzlichen Produktion von Elektrofahrzeugen wird die Produktion am Stammsitz mit tausenden Arbeitsplätzen langfristig abgesichert.“ Rat und Verwaltung seien jetzt gefordert, für die neue Produktionsstätte auf Wolfsburger Gebiet die Rahmenbedingungen zu schaffen

Andreas Klaffehn (PUG)

Die Beschlüsse seien ein klares Bekenntnis zu Wolfsburg, sagte der PUG-Fraktionsvorsitzende Andreas Klaffehn. „Die Sicherung von Arbeitsplätzen, nicht nur in der Region, wird auch den Wohlstand dauerhaft sichern. Es ist aber auch ein Bekenntnis zur Herbert Diess, der den Weg hin zur Elektromobilität und zur Transformation konzentriert und konsequent weitergehen kann. Die Abgabe des Chinageschäftes an Ralf Brandstätter und die Übernahme der Verantwortung bei der VW-Software-Tochter CARIAD wird dieses Vorhaben unterstützen und vorantreiben“, so Klaffehn weiter.

FDP hofft auf Impuls für die ganze Wirtschaft

Auch Frank Richter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, findet die Entscheidung, Herbert Diess an der Konzernspitze zu belassen, gut. Gleiches gelte für die vorzeitige Vertragsverlängerung Gunnar Kilians. Besonders freut er sich auch über zwei neue Frauen im Vorstand. Die Beschlüsse zu den Investitionen bewertet er ebenfalls positiv. „In der neuen Planungsrunde sind wichtige Weichenstellungen für die Beschäftigten und den Standort Wolfsburg vollzogen worden.“ Er hoffe nun, dass die neue Trinity-Fabrik auf dem Gebiet der Stadt Wolfsburg gebaut werde.

Marco Meiners, Sprecher der Fraktion FDP/Volt, ist erleichtert, dass nach den turbulenten Wochen nun Sicherheit für Wolfsburg herrscht. „Nicht nur die Arbeitnehmerschaft kann nun beruhigt in die Weihnachtszeit gehen, auch die Wolfsburger Wirtschaft kann sich auf den riesigen Impuls freuen, welcher mit diesem Investitionspaket einher geht.“ In Sachen Trinity-Werk habe die Stadt aber noch einige Herausforderungen zu stemmen, sagte Meiners und verwies unter anderen auf die ökologischen Folgen des Großprojekts.

Von Steffen Schmidt