Kein Plan in der Halbleiter-Krise: Betriebsrat kritisiert VW-Chef Diess scharf

Dieser Konflikt hat sich angekündigt: Tausende VW-Beschäftigte in Wolfsburg wurden wegen des anhaltenden Halbleiter-Mangels in Dauer-Kurzarbeit geschickt – und Konzern-Chef Herbert Diess postet regelmäßig fröhliche Texte und Bilder in den sozialen Medien. Jetzt platzt dem Volkswagen-Betriebsrat endgültig der Kragen...