Wolfsburg

Eine ominöse Sprachnachricht macht bei WhatsApp die Runde – offenbar vor allem im Raum Brandenburg, aber auch in Niedersachsen und möglicherweise deutschlandweit, denn WhatsApp hat sie mit dem Hinweis „häufig weitergeleitet“ versehen. Es geht angeblich um Insider-Informationen zu einem harten Lockdown, die aus Kreisen des Betriebsrates von Volkswagen stammen sollen.

In dem Take berichtet ein Mann mit annähernd berlinerisch klingendem Zungenschlag davon, dass ein harter Lockdown ab 1. Februar geplant sei und der Volkswagen-Betriebsrat dem in inoffiziellen Vorgesprächen bereits zugestimmt habe. Das will der Absender persönlich in einem Telefongespräch erfahren haben. Der Urheber beruft sich am Anfang seiner Sprachnachricht auf ein in der Nacht geführtes, angebliches Telefonat mit dem „ Betriebsrat von VW“. Er behauptet, in der Automobilindustrie zu arbeiten und entsprechend vernetzt zu sein. Dann sagt er: „Die von VW, die haben jetzt schon, obwohl das überhaupt noch nicht spruchreif ist und noch gar nichts darüber zu lesen ist, einem kompletten harten Lockdown zugestimmt.“

Urheber spricht von angeblichen Absprachen mit VW-Betriebsrat

Der Unbekannte führt weiter aus, dass damit zu rechnen sei, dass ab Februar für mindestens 14 Tage oder länger „die komplette Wirtschaft runtergefahren wird“, eine „komplette Kontaktbeschränkung“ gelte und der Gang vor die Haustür nur noch für das Allernotwendigste wie alleine Einkaufen oder Gassigehen mit dem Hund erlaubt sei. Zum Ende der Sprachnachricht nimmt der Unbekannte noch einmal Bezug auf den Anfang und behauptet: „Wenn der VW-Betriebsrat das schon bewilligt, obwohl das überhaupt noch gar nicht irgendwo in den Medien irgendwo aufgetaucht ist, dann könnt ihr glauben, dann kommt das so. Denn das haben wir heute Nacht aus erster Hand.“

Tatsächlich hat es keine derartigen Gespräche der Regierung mit Volkswagen und dem Betriebsrat gegeben, auch wenn die Diskussion um härtere Maßnahmen zurzeit überall geführt wird. Betriebsratschef Bernd Osterloh, der die Sprachnachricht nach WAZ-Informationen seit Freitag schon Dutzende Male als Weiterleitung erhalten hat, spricht von einem Fake.

Betriebsrat spricht von „zweiminütiger Scheißhausparole “

Ein Sprecher des Konzernbetriebsrats dementiert die Nachrichten mit drastischen Worten. „Das sind Fake News. Nichts davon ist wahr. Wir weisen den Mist aus dieser Sprachnachricht entschieden zurück. Es handelt sich um ein völlig frei erfundenes Gerücht, oder um es noch klarer zu sagen: um eine zwei Minuten lange Scheißhausparole.“

Seit dem Beginn der Pandemie sieht sich auch der Betriebsrat immer mal wieder mit Fake News konfrontiert. Bereits im vergangenen April hatte der Betriebsrat Tipps veröffentlicht, die der Belegschaft das Entlarven von Falschnachrichten erleichtern sollen.

Ähnliche privat wirkende Sprach-Nachrichten ohne eindeutigen Absender oder Empfänger hatte es 2020 auch mehrfach von angeblichen Insidern aus Krankenhäusern zum Thema Corona gegeben. Der Hinweis „Häufig weitergeleitet“ ist bei WhatsApp-Nachrichten mittlerweile ein Anzeichen dafür, dass es sich um nicht bestätigte Informationen aus einer einzelnen Quelle handelt – um Fakes.

Von Andrea Müller-Kudelka