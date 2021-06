Wolfsburg

Ein echter automobiler Augenschmaus wartet am Samstag auf Wolfsburger und Besucher der Autostadt: Dann steht endlich wieder ein Käfertreffen in der Geburtsstadt der Auto-Ikone an. Käfer-Freunde haben an diesem Tag bei gleich zwei Korsos reichlich Gelegenheit , teilweise ganz besondere Modelle zu bestaunen.

Die Vorfreude ist bereits groß. „Wir und die anderen Clubs freuen sich bereits riesig auf das Treffen“, sagt Helga Düwert, Vorsitzende des Wolfsburger Käfer-Clubs, der das Treffen auf Initiative der Autostadt organisiert hat. Zumal die Veranstaltung ein echte Premiere darstellt. Denn das Treffen findet nicht etwa irgendwo auf einem öffentlichen Parkplatz statt, sondern mitten in der Autostadt. „Das gab es dort noch nie, das ist wirklich etwas Besonderes“ freut sich Düwert.

Helga Düwert mit ihrem Käfer. Quelle: privat

Los geht es am Samstag aber zunächst ab 8 Uhr auf dem Parkplatz des Automuseums. Dort treffen sich die Teilnehmer der großen Autoschau auf Einladung des Käfer-Club Wolfsburg, bevor es um 9.45 Uhr per Käfer-Korso über die Dieselstraße und die Berliner Brücke in die Autostadt geht.

Ganz besondere Modelle und Unikate

Dort angekommen werden die angemeldeten Teilnehmer des Treffens ihre automobilen Schätze auf dem Vorplatz der Piazza mitten im Herzen der Autostadt zur Schau stellen. Reichlich Gelegenheit, um mit den Käfern auf Tuchfühlung zu gehen. „Wir freuen uns immer, wenn die Leute uns ansprechen und erzählen gerne etwas über unsere Käfer. Vielleicht kann man auch mal Probe sitzen“, sagt Düwert. Um 14.30 Uhr startet schließlich ein erneuter Korso – und zwar diesmal durch die Autostadt selbst.

Ein Video vom VW Käfer-Treffen 1977 auf dem VW-Gelände:

Dabei gibt es ganz besondere Modelle zu bestaunen. 51 Fahrzeuge sind zur großen Oldie-Schau angemeldet. Darunter unter anderem ein Hebmüller-Cabrio, Brezel- und Ovali-Käfer, Käfer von Polizei und Bundeswehr, ein Spezialumbau aus Schweden oder auch ein Herbie-Käfer von Volkswagen Klassik. Den Großteil der Autos steuert der Käfer-Club Wolfsburg bei. Aber auch das Automuseum, die Autostadt selbst und andere Clubs aus Deutschland sind beim Treffen mit von der Partie und stellen Fahrzeuge.

Zur Galerie Beim großen Käfertreffen am Samstag in Wolfsburg git es zahlreiche tolle Modelle zu bestaunen.

Spontane Besuche von weiteren Oldie-Besitzern sind gern gesehen

Düwert rechnet aber noch mit wesentlich mehr. Das relativ spontan geplante Treffen habe sich extrem schnell rumgesprochen, weiß sie und geht davon aus, dass einige Oldtimer- und Käferfreunde sich am Samstag kurzfristig anschließen werden. „Alle sind herzlich willkommen“, lädt sie ein. Egal ob am Morgen beim Automuseum oder danach in der Autostadt. Oldtimer-Besitzer können dann kostenlos auf dem Kurzzeitparkplatz vor der Autostadt parken. „Nur mit rein dürfen sie mit ihren Fahrzeugen leider nicht“, sagt sie. Das ist nur den angemeldeten Käfern und ihren Besitzern möglich.

Seltenes Schmuckstück: Ein Hebmüller-Cabriolet aus der Grundmann-Sammlung. Das Modell ist am Samstag ebenfalls dabei. Quelle: Volkswagen

Für den 1985 gegründeten Käfer-Club endet damit am Samstag auch eine lange Durststrecke. Wegen Corona konnten Treffen und Ausfahrten nicht stattfinden. Mittlerweile treffen sich die Mitglieder zumindest wieder zu ihrem Stammtisch jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Clubgaststätte des Tennisclub Wolfsburg an der Röntgenstraße. Auch da sind Gäste übrigens jederzeit willkommen. „Wir sind eine ganz offene Truppe“, lacht Düwert.

Einen tut die über 100 Mitglieder die Faszination zum berühmtesten Volkswagen aller Zeiten. „Der Käfer ist einfach ein Sympathieträger. Wenn man mit ihm unterwegs ist, zieht man immer die Blicke auf sich und wird angesprochen“, erklärt Düwert. Am Samstag wird das gewiss nicht anders sein.

Von Steffen Schmidt