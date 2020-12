Jobkiller E-Auto? Neue Studie über VW gibt Entwarnung

Wolfsburg

Was kursierten nicht schon für Horror-Szenarien: Gar von einem Arbeitsplatzverlust in Höhe von 70 Prozent war im Zusammenhang mit der Transformation der Autoindustrie die Rede. „Das wollten wir uns genauer angucken. Wie sieht die Kreuzwirkung von E-Mobilität und Digitalisierung auf die Beschäftigung im Konzern wirklich aus“, erklärt Michael Sommer. Der ehemalige Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB) ist heute Mitglied des VW-Nachhaltigkeitsbeirats. In dieser Funktion gab er gemeinsam mit seinen Kollegen im Beirat beim renommierten Fraunhofer-Institut in Stuttgart eine entsprechende Studie in Auftrag. Die Ergebnisse liegen nun vor und zeigen: Ganz so dicke wie befürchtet, kommt es wohl nicht.

Die Studie hat damit das Potenzial, für Aufatmen bei rund 2,1 Millionen Beschäftigten zu sorgen. So viele Jobs hängen in Deutschland in irgendeiner Form an der Automobilindustrie. Sie ist damit die wichtigste Branche der Republik – besonders in Wolfsburg weiß man das. Die Stadt wäre ohne Volkswagen gar nicht erst denkbar. Allein 300 000 Menschen sind in Deutschland allein im VW-Konzern tätig, ein großer Teil davon am Konzernsitz in Wolfsburg.

Arbeitsaufwand in Fahrzeugfertigung verändert sich nur marginal

Für die Studie nahmen die Wissenschaftler alle deutschen VW-Standorte genau unter die Lupe. VW gewährte ihnen dafür detaillierten Einblick in Planungs- und Produktionsdaten, um den Einfluss von E-Mobilität und Digitalisierung auf die Beschäftigung im Konzern zu untersuchen. Als Untersuchungszeitraum dient das laufende Jahrzehnt bis 2029. Dabei wird deutlich: Arbeitsplatzabbau ist zwar unvermeidlich, doch so groß wie bisher angenommen fällt der Kahlschlag längst nicht aus.

Besonders für die Fahrzeugfertigung geben die Wissenschaftler deutlich Entwarnung. Der Vergleich zwischen Golf 8 und ID.3 zeige, dass das Arbeitszeitvolumen bei der Produktion des vollelektrischen ID.3 nur knapp zwei bis drei Prozent unter dem bei der Fertigung des Golf 8 liegt. Bis 2029 prognostizieren die Wissenschaftler deswegen im Fahrzeugfertigungsbereich lediglich einen Beschäftigungsrückgang von 12 Prozent. Der Wechsel auf E-Mobilität habe damit nur marginal zu tun: Für diesen Beschäftigungsabbau seien vielmehr die branchenüblichen Produktivitätssteigerungen verantwortlich.

Komponentenfertigung steht vor größeren Problemen

Problematischer wird es da schon in der Komponentenfertigung. Der Personalbedarf für die Fertigung eines Diesel- oder Benziner-Antriebsstrangs fällt um etwa 70 Prozent höher aus als beim Elektromotor. Nimmt man die Batterien hinzu bedeutet das immer noch 40 Prozent weniger Arbeitsaufwand.

Um die Beschäftigung in der Komponenten-Fertigung zu sichern, sei es deshalb notwendig, das Geschäftsfeld auf neue Wertschöpfungsketten auszudehnen. VW sei hier bereits auf einem guten Weg. Mit dem Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Salzgitter und im Joint Venture mit Northvolt entstehen bereits 1000 neue Jobs. Neue Felder wie die Fertigung von Wallboxen, die die Komponente bereits betreibt, könnten die Verluste zwar nicht vollständig auffangen, die negativen Effekte auf die Beschäftigung aber abmildern.

Veränderte Arbeit erfordert Qualifizierungsprogramme

Größere Veränderungen stehen bei Autokonzernen wie VW auch wegen der Digitalisierung an: Produktion, Verwaltung, Logistik – sämtliche Bereiche sind davon betroffen. In den indirekten Bereichen rechnet die Fraunhofer-Studie allerdings erst mit starken negativen Beschäftigungseffekten nach 2030. Bis dahin ergibt sich deshalb ein etwas diffuses Bild. „Im Transformationskorridor des kommenden Jahrzehnts wird es keinen einheitlichen Trend der Beschäftigungsentwicklung, sondern vielmehr ein vielfach verflochtenes Nebeneinander von Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsaufwertung und Arbeitsplatzentfall geben“, bilanzieren die Wissenschaftler.

Sicher dabei ist, dass sich die Arbeit grundlegend verändern wird. Neue Wertschöpfungsfelder und Produkte brauchen andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Diese qualitative Verschiebung der Beschäftigung erfordere insbesondere die Fortbildung der Mitarbeitender – sowohl in den direkten als auch den indirekten Bereichen. Auch hier bescheinigt das Fraunhofer-Institut Volkswagen bereits ein solides Fundament. Über Qualifizierungsprogramme soll die Belegschaft an die Aufgaben der Zukunft herangeführt werden, statt nur auf externe Einstellungen zu setzen. Beispiel dafür ist etwa die Fakultät 73, in der VW-Mitarbeiter zu IT-Fachkräften ausgebildet werden.

