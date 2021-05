Wolfsburg

Darauf haben Volkswagen und Wolfsburg lange gewartet: Ab der 3. Maiwoche können an den niedersächsischen VW-Standorten endlich die ersten Impfangebote an die Belegschaft gemacht werden. Möglich macht das ein Modellprojekt des Landes Niedersachsen, in dessen Rahmen die Landesregierung fünf Unternehmen Impfdosen zuteilt, um die Ergänzung der bestehenden Impfstrategie durch Betriebe zu erproben. Volkswagen erhält dabei zunächst rund 5000 Impfdosen, die streng nach den geltenden Priorisierungsgruppen und über alle niedersächsischen Standorte verteilt werden.

„Nach dem ersten Impfpiloten am sächsischen Volkswagen-Standort Zwickau, freuen wir uns, nun auch Teil des Impf-Modellprojekts des Landes Niedersachsen zu sein“, kommentierte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian am Donnerstag. Das Projekt sei ein wichtiger Schritt, auf dem Weg zur Impfung der Bevölkerung. „Die Bekämpfung der Pandemie ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen in diesem Modellprojekt zeigen, dass wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Überwindung der Pandemie leisten können – als Ergänzung zu den bestehenden Impfzentren und zu den Hausärzten“, erklärte Kilian.

VW kann allein in Wolfsburg 15 000 Mitarbeiter pro Woche impfen

Volkswagen will dabei konsequent der deutschen Impfstrategie folgen und werde ausschließlich die Mitarbeiter impfen, die den Priorisierungsgruppen des Bundes angehören. „Also ausschließlich diejenigen, die ohnehin berechtigt sind“, erklärte Kilian. Die Zuteilung und Wahl des Impfstoffes wird durch das Land erfolgen. Frühester Start der Impfung wird an den niedersächsischen Standorten von Volkswagen ab der 3. Maiwoche sein.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: „Die Bekämpfung der Pandemie ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe.“ Quelle: Volkswagen

Volkswagen ist dabei schon lange auf den Impfstart vorbereitet. An allen deutschen Standorten hat das Unternehmen bereits proaktiv Impfzentren aufgebaut. Allein am Konzernsitz in Wolfsburg könnten 15 000 Menschen innerhalb einer Arbeitswoche im Hafen 1 geimpft werden. Perspektivisch könnte der Autobauer in Deutschland – vorausgesetzt der Impfstoff ist ausreichend vorhanden – insgesamt 140 000 Beschäftigte mit seinem Impfangebot erreichen. Selbst eine mögliche Impfung von Familienangehörigen hatte Kilian bereits in Spiel gebracht.

Die vorerst 5000 Impfdosen, die das Land Volkswagen zuteilt, sind da zwar nur ein kleiner Schritt, aber immerhin ein Anfang. Impfen sei zwar eine Kernkompetenz des betriebliches Gesundheitswesen, „das Modellprojekt ist aber eine Chance für unsere Ärzte und unser arbeitsmedizinisches Personal, die Abläufe in den neu aufgebauten Impfzentren zunächst im kleinen Rahmen zu starten und so auch in der Praxis zu optimieren“, sagte Dr. Lars Nachbar, Leiter des Konzern Gesundheitswesen bei Volkswagen.

Modellprojekt sei reibungslosen Impfstart in Betrieben gewährleisten

„Ich freue mich sehr, dass man etwas zur Erkenntnisgewinnung und Vorbereitung der landesweiten Betriebsimpfungen beitragen kann und gleichzeitig auch noch den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Volkswagen erhöht“, kommentierte Wolfsburgs Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Die Entscheidung zugunsten Volkswagens sei vor mit Blick auf die vielen besonders gefährdeten Beschäftigten in der Produktion gefallen.

SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer: „Ich freue mich sehr, dass man etwas zur Erkenntnisgewinnung und Vorbereitung der landesweiten Betriebsimpfungen beitragen kann.“ Quelle: Henning Scheffen Photography

Mit den Erfahrungen aus dem Modellprojekt solle ein reibungsloser Start der flächendeckenden Impfungen in den Betrieben ermöglicht werden. „Damit ebnet man den Weg für einen nächsten Impfturbo und für die weitere Öffnung der Prioritätengruppen in ganz Niedersachsen“, so Glosemeyer. So sollen in Kürze auch Beschäftigte im Einzelhandel sowie Wahlhelfer ein Impfangebot erhalten und Kommunen das Impfen in sozialen Brennpunkten organisieren dürfen, erklärte die Abgeordnete.

Von Steffen Schmidt