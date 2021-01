Wolfsburg

Die Corona-Krise hat dem Volkswagen Konzern einen harten Dämpfer verpasst: Weltweit wurden 2020 lediglich 9 305 400 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Marktanteil konnte der Konzern trotz dieser schlechten Zahlen geringfügig ausbauen.

Großer Lichtblick und Hoffnungsmacher für die Zukunft war die Entwicklung auf dem E-Auto-Markt: Die E-Offensive des Konzerns mit zahlreichen neuen Modellen traf im abgelaufenen Jahr trotz der Covid-19-Pandemie auf großes Kundeninteresse. So wurden rund 231 600 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert, mehr als dreimal so viele wie 2019. Auch die Plug-In-Hybride erfreuten sich mit 190 500 Fahrzeugen (+175 Prozent) großer Beliebtheit bei den Kunden. In Westeuropa stieg der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an den Auslieferungen daher deutlich auf 10,5 Prozent (2019: 1,9 Prozent). Das meistverkaufte E-Modell war dabei der ID.3 der Kernmarke, gefolgt vom e.tron von Audi. Bei den Hybriden wurde der VW Passat am häufigsten verkauft.

VW hofft aus positives Momentum aus E-Offensive

„2020 war durch die Covid-19-Pandemie ein extrem anspruchsvolles Jahr. Volkswagen hat sich in diesem Umfeld gut behauptet und seine Marktposition gefestigt. Besonders erfreulich ist, dass wir bei unserer E-Offensive trotz der Pandemie voll durchgestartet sind und damit bei der Umsetzung unserer Strategie ’Together 2025+’ einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Dieses Momentum nehmen wir mit ins laufende Jahr und legen mit zahlreichen weiteren attraktiven E-Modellen nach“, kommentierte Dr. Christian Dahlheim, Leiter Volkswagen Konzern Vertrieb, die Zahlen.

Besonders stark gingen die Auslieferungen Westeuropa zurück. 2 939 900 verkaufte Fahrzeuge bedeuten ein Minus von 21,6 Prozent. Im Heimatmarkt Deutschland wurden 1 097 700 Fahrzeuge an die Kunden übergeben (-19,5 Prozent). In Zentral- und Osteuropa sanken die Auslieferungen um 15,6 Prozent auf 677 000 Fahrzeuge.

In der Region Nordamerika nahmen 785 800 Kunden einer Konzernmarke ihre neuen Fahrzeuge entgegen, ein Rückgang um 17,4 Prozent. In den USA sanken die Auslieferungen mit 12,1 Prozent etwas weniger stark auf 574 800 Fahrzeuge.

In der Region Südamerika gingen 489 700 Fahrzeuge in Kundenhand über, das sind 19,5 Prozent weniger als in 2019. In Brasilien, dem größten Markt der Region, sanken die Auslieferungen mit 19,7 Prozent in ähnlicher Größenordnung auf 377 600 Fahrzeuge.

Die Region Asien-Pazifik erholte sich am schnellsten von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Hier verzeichnete der Volkswagen-Konzern einen Rückgang seiner Auslieferungen um 9,1 Prozent auf 4 122 200 Fahrzeuge. In China, dem größten Einzelmarkt des Konzerns, gingen die Auslieferungen um 9,1 Prozent zurück auf 3 849 000 Fahrzeuge.

Luxus- und Premiummarken kommen besser durch die Krise

Was die einzelnen Marken angeht, zeigte sich, dass das Luxus- und Premium-Segment weit weniger von der Krise betroffen war als das Volumengeschäft. So lag das Minus bei Seat (-25,6 Prozent), Skoda (-19,1 Prozent) und Volkswagen (-15,1 Prozent) jeweils im zweistelligen Bereich. Audi hingegen weist nur ein Minus von 8,3 Prozent aus. Porsche verlor sogar nur 3,3 Prozent gegenüber den Vorjahr. Hart traf es allerdings die Nutzfahrzeuge VWN (-24,4 Prozent), Scania (-27,5 Prozent) und MAN (-17,3 Prozent).

Das die Zahlen nicht noch schlechter ausfielen, ist einem starken vierten Quartal und vor allem einem starken Dezember zu verdanken. So lag das Minus im Dezember konzernweit lediglich noch bei rund drei Prozent.

Von Steffen Schmidt