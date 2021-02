Italienische Legende: Ducati überreicht 350 000. Monster an einen Kunden

Bologna

Das ist in der Motorradwelt nicht alltäglich: VW-Tochter Ducati hat ihre 350 000. Monster an einen Kunden ausgeliefert. Ducati-Chef Claudio Domenicali und der Direktor des Ducati Design Centers, Andrea Ferraresi, überreichten die Monster 1200 S „Black on Black“ jetzt persönlich am Firmensitz in Borgo Panigale an ihren neuen Besitzer Sebastien Francois Yves Hervé De Rose.

Das Motorrad wurde mit einer Plakette mit der Nummer 350 000 personalisiert und dem Besitzer gemeinsam mit einem von Claudio Domenicali unterzeichneten Echtheitszertifikat und einer vom Designer Angelo Amato signierten Modellskizze der Monster übergeben. Die Monster ist das meistverkaufte Ducati-Modell aller Zeiten und auch das dienstälteste Motorrad im Programm.

Die Ur-Monster baute Ducati schon 1992

Die Ur-Monster entstand 1992, als dass Unternehmen die Intuition hatte, eine Ducati mit einem Superbike-Chassis auf die Straße zu bringen, das ohne Verkleidungsteile und alle nicht unbedingt notwendigen Bauteile auskam. Mit der Einführung des Modells M900, der ersten Monster, gelang es Ducati, ein neues Segment zu begründen: das der sportlichen Naked Bikes.

Anfang Dezember stellte Ducati die neueste Monster-Generation vor – modern, sportlich und mit vollem Elektronikpaket. Ab April soll sie bei den Ducati-Händlern stehen.

