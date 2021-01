IT-Fachleute und solche, die es werden wollen, schätzten die Schnupperabende in der Markthalle am Nordkopf in Wolfsburg. Dort beginnen im Februar die ersten Workshops der Programmierschule 42Wolfsburg, die unter anderem der große Nachbar Volkswagen unterstützt. Die WAZ durfte beim Fachsimpeln Mäuschen spielen.