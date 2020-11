IG Metall will 4-Prozent-Plus im VW-Haustarif

Wolfsburg

Dass die IG Metall in den kommenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen mehr Geld fordern würde, stand bereits fest. Jetzt wurde diese Forderung auch beziffert. Vier Prozent mehr Lohn für zwölf Monate sollen es sein. Darauf legte sich jetzt die Tarifkommission der Gewerkschaft fest.

Die Belegschaften bei Volkswagen hätten seit der letzten Erhöhung der Entgelte im Mai 2018 viel geleistet. Das Unternehmen befinde sich mitten in einem erfolgreichen, aber anstrengenden Wandel zur Elektromobilität und Digitalisierung, erklärte Betriebsratschef Bernd Osterloh. „Seit zehn Monaten läuft dieser Wandel unter Corona-Bedingungen: Masken auf den Werksgeländen, Zehntausende in Mobiler Arbeit, extrem schwankende Fahrweisen. Das alles haben die Kolleginnen und Kollegen unterstützt und so dafür gesorgt, dass Volkswagen heute deutlich besser dasteht als viele andere Hersteller. Darum ist es nur angemessen, wenn die Beschäftigten nun eine anständige Entgelterhöhung erwarten. Vier Prozent mehr Entgelt ist eine Forderung mit Augenmaß, die in die Zeit passt“, so Osterloh.

Gibt es bald Extra-Würste für IG Metall-Mitglieder?

Daneben soll es um eine Verbesserung der Möglichkeiten gehen, die tarifliche Sonderzahlung in freie Tage umzuwandeln. Bisher können bei Volkswagen nur Mitarbeiter mit kleinen Kindern, zu pflegenden Angehörigen sowie Beschäftigte im Schichtbetrieb von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. „Wir wissen, dass die Bestimmung über die eigene Zeit für viele Kolleginnen und Kollegen superwichtig ist“, erklärt der Betriebsratschef.

Das Besondere daran: Eine neue Regelung soll künftig ausschließlich für IG-Metall-Mitglieder greifen – beinahe ein Novum in der Geschichte der Tarifverhandlungen beim Wolfsburger Autobauer. Hintergrund ist der langsam sinkende Organisationsgrad. Bei VW sind zwar laut Angaben der IG Metall weiterhin über 90 Prozent der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert, doch die Transformation nagt auch an dieser einst so selbstverständlichen Verbindung. Denn Fakt ist auch: Je höher der Qualifizierungsgrad, desto weniger Beschäftigte treten der Gewerkschaft bei. Durch Transformation und Digitalisierung verliert die IG Metall so stetig an Kernklientel. Der Ärger um sogenannte „Trittbrettfahrer“ keimt innerhalb de Belegschaft und des Kreises der Vertrauensleute schon länger. Mit der neuen Regelung könnten Anreize für eine Mitgliedschaft geschaffen werden.

Ausbildung soll gesichert werden

Als drittes Ziel wollen IG Metall und Betriebsrat erreichen, dass der Konzern die Verpflichtung auf ein Angebot über 1400 Ausbildungsplätze pro Jahr bis 2030 verlängert. Diese läuft mit dem derzeitigen Vertrag aus. Was offiziell als selbstverständlich gilt, wird nach WAZ-Informationen in Managementkreisen durchaus in Frage gestellt. 1400 Ausbildungsplätze bedeuten auch jährlich ebenso viel Personalzuführung. In Zeiten, in denen Effizienzsteigerung und Kostensenkung oberstes Gebot sind, wird das nicht von jedem gern gesehen.

