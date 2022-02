IG Metall Wolfsburg spricht sich klar gegen Porsche-Börsengang aus

Wolfsburg

Während sich die Aktionäre und Investmantbanken ob eines möglichen Börsengangs der VW-Tochter Porsche bereits die Hände reiben, treffen die Pläne bei der mächstigen Arbeitnehmervertretung Volkswagens auf Ablehnung. Die Wolfsburger IG Metall sieht in dem Börsengang eine „massive Gefahr für den VW-Konzern“, teilte die Geschäftsführung mit.

„Gegen ein mögliches Filetieren der Volkswagen-Familie werden wir daher mit aller Macht kämpfen, denn ein derartiges Vorgehen würde in einem hohen Maß die Mitbestimmung gefährden. Mit einem möglichen Zerschlagen des VW-Konzerns würde eindeutig eine rote Linie überschritten werden“, bezieht die Wolfsburger Geschäftsstelle der IG Metall Stellung.

Gewerkschaft erinnert an Übernahmeschlacht

Die Gewerkschafter erinnern dabei an die dramatische Übernahmeschlacht im Jahr 2008. Damals versuchte der ungleich kleinere Sportwagenhersteller den Volkswagen-Konzern zu übernehmen. Doch Porsche übernahm sich, wurde selbst geschluckt und zur zwölften Marke im Wolfsburger VW-Konzern. „Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen haben wir damals für die Eigenständigkeit von Volkswagen gekämpft und somit die Übernahme durch Porsche abgewendet. Auch 2022 gilt: Volkswagen muss Volkswagen bleiben – schließlich gehört Porsche zum Team“, so die Wolfsburger IG Metall.

Die klare Stellungnahme der Gewerkschaft zeigt: Die Diskussionen im paritätisch zwischen Vertretern des Kapitals und Vertretern der Arbeitnehmer geteilten Aufsichtsrats um den Börsengang Porsches sind längst nicht abgeschlossen und dürften alles andere als einfach werden.

Aktionärsfamilien lanciere Börsengang

Wichtigste Treiber eines Porsche-Börsengangs sind offenbar die Aktionärsfamilien, die sich mit ihrer Holding direkt an der Porsche AG beteiligen wollen. Sie hätten dann mehr Einfluss dort und könnten ohne den Umweg über die Wolfsburger VW-Zentrale mitreden. Die Porsches und Piëchs verstehen den traditionsreichen Sportwagenbauer nach wie vor als Familienunternehmen. Über ihre bereits im Dax notierte Finanzholding Porsche SE besitzen die Familien die Mehrheit an den VW-Stimmrechten. Der eigentliche Autobauer, die Porsche AG, mit Fabriken in Stuttgart und Leipzig, ist dagegen eine Tochtergesellschaft von VW.

Für VW wäre der Börsengang eine zweischneidige Sache. Einerseits würde er den Börsenwert des gesamten Konzerns massiv steigern und könnte Milliarden in die Konzernkasse bringen. Andererseits würde VW dabei Einfluss auf die Konzerntochter verlieren und weniger von den üppigen Porsche-Gewinnen abbekommen.

Von Steffen Schmidt