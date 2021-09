Stadtmitte

Das „Tagebuch der Anne Frank“ ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Das Schicksal der jungen Annelies Marie Frank, die dem nationalsozialistischen Holocaust zum Opfer fiel, bewegt Menschen immer wieder aufs Neue und motiviert sie dazu, sich mit der NS-Vergangenheit auseinander zu setzen. Im Gewerkschaftshaus der IG Metall ist jetzt vier Wochen lang (bis 14. Oktober) die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ zu sehen – sie richtet sich in erster Linie an Jugendliche und Schulklassen. Durch die Schau führen jugendliche „Peer Guides“.

Jugendliche erklären Jugendlichen die Ausstellung

„Peer Guides“ nennen die Engländer gleichaltrige Ausstellungsführer, das Anne Frank Zentrum in Berlin nennt ihr Konzept „Bildungsarbeit unter Gleichaltrigen“. Zwei Tage lang sind 14 junge Volkswagen-Azubis vom Anne Frank-Zentrum geschult werden – dann hatten die Jugendlichen noch einen Tag Zeit, die Ausstellung im ersten Stock des Gewerkschaftshauses aufzubauen.

Auf Schautafeln mit vielen zeitgenössischen Fotos und erklärenden Texten werden die Besucher in die Zeit der Weimarer Republik eingeführt. Ihnen wird die Familie Frank aus Frankfurt am Main vorgestellt, an ihrem Beispiel erzählt die Schau die Geschichte der damals jugendlichen Anne Frank erzählt, die in ihrem Tagebuch die Schrecken der Nazi-Herrschaft, aber auch ihre Träume und Hoffnungen beschreibt. Anne Frank selbst glaubte: „Das Tagebuch einer 13-Jährigen wird niemanden interessieren...“ Das sah ihr Vater Otto Frank anders und veröffentlichte es 1947 – „es wurde eines der meistgelesenen Bücher der Welt“, betonte Veronika Nahm, Direktorin des Anne Frank Zentrum im Rahmen der Ausstellungseröffnung.

Eine „scharfe Waffe gegen das Vergessen“

Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee nannte es gar „eine scharfe Waffe gegen das Vergessen“. Immer wieder werde es von rechten Gruppierungen und Hetzern „in den Dreck gezogen“ – aber genau so entdecke immer wieder eine neue Generation das Buch für sich. Und das tue sie am intensivsten, glaubt Veronica Nahm, wenn das Schicksal der Anne Frank von Gleichaltrigen vermittelt werden. Julia Schmückner sieht es ähnlich und hat sich bewusst zum Peer Guide ausbilden lassen: „Ich interessiere mich sehr für diesen Bereich der Geschichte und möchte das Wissen gerne weitergeben.“ Sie freue sich auf die Führungen durch die Ausstellung: „Die meisten Termine sind durch Schulklassen schon belegt.“

Täglich gibt es zwei bis drei Führungen, dienstags und donnerstags können sich jeweils ab 16 Uhr auch Erwachsene die Ausstellung angucken. Infos und Anmeldung bei Leonie Kutzner unter Telefon 053 61/ 20 02 31 oder per Mail unter leonie.kutzner@igmetall.de.

