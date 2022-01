Wolfsburg

Tarifverhandlungen, Landtagswahlen, Betriebsratswahlen – und das mitten in der Transformation: Auch 2022 wird für Volkswagen, die gesamte Autoindustrie und damit auch die IG Metall zu einem richtungsweisenden Jahr. WAZ-Redakteur Steffen Schmidt spricht im Interview mit IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger über die anstehenden Aufgaben und die Forderungen der Gewerkschaft.

Hinter der Autoindustrie liegt ein hartes Jahr. Insbesondere die letzten Monate bei Volkswagen waren sehr turbulent. Nach dem Bekanntwerden von Stellenabbauszenarien kam es zum offenen Bruch zwischen Konzern-Chef Herbert Diess und dem Betriebsrat. Wie haben Sie als IG-Metall-Bezirksleiter das erlebt?

Egal wie es dazu kam - Stellenabbau ins Spiel zu bringen geht gar nicht. Transformation braucht Sicherheit. Es gibt Vereinbarungen, wie der Wandel bei Volkswagen gestaltet wird. Dazu gehört einerseits, dass sich die Beschäftigten teilweise nach einem langen Berufsleben noch einmal komplett umstellen. Ihnen wird das einiges abverlangt. Im Gegenzug braucht es sichere Arbeitsbedingungen Das ist so auch im Tarifvertrag mit dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen hinterlegt sowie im Zukunftspakt und der Roadmap Digitale Transformation nochmals konkreter ausgestaltet. Schon Diskussionen über Stellenabbau stellen diese Vereinbarungen in Frage und sind deshalb kontraproduktiv. Ich bin froh, dass das Thema mit den Beschlüssen der Planungsrunde hoffentlich vom Tisch ist.

„Wenn die Preise steigen, müssen auch die Löhne steigen“

Apropos Planungsrunde. Wie bewerten Sie die Beschlüsse? Insbesondere am Standort Wolfsburg stehen ja massive Veränderungen bevor?

Ich denke die Investitionen in Wolfsburg und Niedersachsen sprechen für sich. Mit dem Trinity-Werk und der ID.3-Fertigung ist die Frage geklärt ist, wie das Stammwerk weiter konkret in den technologischen Wandel eingebunden wird. Das ist gut. Wichtig ist nun, dass alle Beschäftigten auf dem Weg mitgenommen werden. Grundsätzlich sind die Entscheidungen der Planungsrunde positiv. Das heißt aber nicht, dass nun alle Fragen geklärt sind. In Osnabrück zum Bespiel braucht es noch klare Signale!

Nach schwierigen Tarifverhandlungen im Frühjahr 2021 mit Warnstreiks, wartet Ende des Jahres schon wieder die nächste Tarifrunde. Den Beschäftigten geht es wegen der starken Inflation vor allem um höhere Löhne. Quelle: Roland Hermstein

Das gilt sicher auch für die nächste Tarifrunde, die ja schon im Herbst wieder für die Fläche der Metall- und Elektroindustrie sowie auch bei Volkswagen ansteht. Auch 2022 werden die Rahmenbedingungen wohl nicht viel besser sein als in den beiden Vorjahren. Mit welchen Erwartungen und Forderungen gehen Sie in die Verhandlungen?

Wie wir konkret in die Verhandlungen gehen, wird erst im Sommer entschieden. Bis dahin kann sich auch noch viel tun. Was aber schon deutlich zu erkennen ist: Die erhebliche Inflation wird in der Tarifrunde eine große Rolle spielen. Das ist ja wesentlich mehr Dynamik drin als in den letzten Jahren. Die Beschäftigten haben zurecht die klare Erwartung, dass wenn die Preise steigen, auch die Löhne steigen müssen. Ich erwarte deswegen, dass eine Erhöhung des Entgelts die zentrale Rolle spielen wird.

„Die Beschäftigten können nichts für den Halbleiter-Mangel“

WAZ: Aber wird nicht gerade das besonders schwierig? Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind ja 2022 wahrscheinlich genauso schlecht wie in den Vorjahren.

Schwierig sind Tarifverhandlungen immer (lacht). Arbeitnehmer und Arbeitgeber gehen immer mit unterschiedlichen Ansichten in die Runde. Aber Sie haben Recht: Die letzten beiden Tarifrunden waren von besonderen Schwierigkeiten geprägt. 2020 machte der Pandemie-Ausbruch unsere Forderungen quasi zunichte, im letzten Jahr ging es dann gerade auf der Fläche vor allem um das Thema Beschäftigungssicherung. Da haben wir mit dem Transformationsgeld und der Transformationsagentur ein gutes Stück geschafft, so dass es jetzt um das Entgelt gehen muss. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass auch 2022 wirtschaftlich ein Jahr mit vielen Unsicherheiten werden wird. Aber es wird auch eine Erholungstendenz geben. Und was VW angeht, sage ich ganz deutlich: Der Halbleiter-Mangel ist ein strukturelles Problem. Die Beschäftigten können nichts für die verfehlte Einkaufspolitik. Das darf dann in der Tarifrunde auch nicht zu ihren Lasten gehen. Zumal diese Auftragsbücher voll sind. Die Beschäftigten täten nichts lieber, als die Autos zu bauen, die vom Kunden ja geschätzt werden.

Sie sprachen gerade von verfehlter Einkaufspolitik. Was meinen Sie damit?

Über viele Jahre wurde nur auf den günstigsten Preis geguckt. Wichtige Industrien wie zum Beispiel die Halbleiter-Herstellung wurden deswegen nicht in Europa gehalten, sondern sind komplett nach Asien abgewandert. Auch das rächt sich jetzt.

„Willkommen, Herr Musk, im Land der Mitbestimmung“

Immer wieder wird VW mit Tesla verglichen - allen voran von Herbert Diess. Nun ist Tesla auch in Deutschland angekommen. Die Frage der Mitbestimmung ist da noch ungeklärt. Wie stehen Sie zu Tesla und dem Vergleich mit VW?

Da Grünheide nicht in meinem Bezirk liegt, möchte ich da nicht ins Detail gehen. Generell wird die IG Metall alle Beschäftigten auch dort beim Aufbau eines Betriebsrates und er Mitbestimmung unterstützen. Der Vergleich zwischen Tesla und Volkswagen hinkt und ist kontraproduktiv. Man kann in der Diskussion ja fast schon den Eindruck gewinnen, als würde Tesla die deutschen Hersteller vor sich hertreiben. Aber dazu gehört auch immer jemand, der sich treiben lässt. Die deutschen Hersteller täten gut daran, sich auf die Stärken zu berufen. Volkswagen ist nicht trotz, sondern wegen der Mitbestimmung so erfolgreich. Und diese Erfolge und die Kompetenzen dahinter sind es auch, die Tesla nach Deutschland geführt haben. Das ist ja grundsätzlich sehr positiv, dass Tesla hier investiert. Aber vor diesem Hintergrund passt der Satz „Willkommen Herr Musk im Land der Mitbestimmung“ sehr gut. Denn: Das sind die Rahmenbedingungen, die Deutschland als Standort für ihn attraktiv gemacht haben.

„Bei den Montagsspaziergängen werden rote Linien überschritten“

Nicht nur der Halbleiter-Mangel, sondern auch Corona bleibt ein bestimmendes Thema. Nach der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz kommt es jetzt zu den sogenannten „Montagsspaziergängen“. Oft sind diese durchzogen von der Querdenkerszene. Wie steht die IG Metall zu den Protesten?

Demonstrationen, Meinungsfreiheit und Diskussionen sind elementarer Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft. Deswegen finde ich es falsch, jeden, der Kritik an der Corona-Politik äußert, in die gleiche Ecke zu stellen und zu verurteilen. Aber bei den Protesten ist derzeit leider immer häufiger zu sehen, dass dort mit Beleidigungen, Bedrohungen oder auch Holocaust-Leugnungen und rechten Parolen eindeutig rote Linien überschritten werden. Diese sind nicht vom Recht der Meinungsfreiheit abgedeckt, sondern sind im Strafgesetzbuch zu finden. Jeder der dort mitläuft, sollte deswegen genau darauf achten, mit wem er sich gemein macht und ob der nicht für etwas instrumentalisiert wird.

Montagsspaziergänge in Wolfsburg: Für Thorsten Gröger hört das Recht auch Demonstrationen auf, wenn „rote Linien“ überschritten werden. Quelle: Roland Hermstein

Die IG Metall selbst hat sich ja in der Vergangenheit durchaus auch kritisch gegen Bestimmungen wie die 3G-Regel am Arbeitsplatz geäußert.

Gröger: Natürlich haben wir uns nicht darüber gefreut. Aber es war wohl anders nicht möglich. Natürlich hat es die Politik schwer, schließlich gibt es für eine solche Krise keine Blaupause. Es ist ein Lernprozess. Die Corona-Politik sollte dennoch nachvollziehbar sein und die Rahmenbedingungen sollten stimmen. Zu Beginn der 3G-Regel hatten es unsere Beschäftigten in Sachsen-Anhalt beispielweise sehr schwer, dem gerecht zu werden. Auf dem Land wachsen die Testzentren nicht aus der Erde. Die Menschen müssen mitgenommen werden. Aber nochmal: Alle Probleme rechtfertigen nicht das Überschreiten von roten Linien.

Industrieller Umbau muss von der Politik flankiert werden

2022 stehen in Niedersachsen auch Landtagswahlen an. Was fordert die IG Metall von einer künftigen Regierung?

Geht fast etwas unter: 2022 wird auch der Niedersächsische Landtag neu gewählt. Quelle: Julian Stratenschulte

Das wird eine sehr wichtige Wahl, weil große Herausforderungen anstehen, die im Land bewältigt werden müssen. Wir brauchen eine Flankierung des industriellen Umbaus. Dafür haben wir drei zentrale Forderungen: Erstens muss der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden. Dazu gehört auch die Netzinfrastruktur und eine gerade für die Industrie wichtige Infrastruktur für Wasserstoff. Zweitens muss der Hochlauf der E-Mobilität mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt werden. Die Attraktivität muss schon jetzt für die Zeit nach den Kaufprämien gesteigert werden. Drittens: Der Strukturwandel geht nicht ohne massive Investitionen - auch in das Gesundheitssystem, in Bildung, digitale Infrastruktur oder den ÖPNV. Mit der gestrigen Finanzpolitik der „schwarzen Null“ können Zukunft und Transformation nicht gestaltet werden. In der Finanzpolitik braucht es deswegen genauso Innovationen wie in der Industrie. Für all diese großen Projekte brauchen wir zudem qualifiziertes Personal. Und das geht nur mit einem „Masterplan Gute Arbeit“. Wir fordern deswegen, dass beispielsweise die Vergabe öffentlicher Aufträge an Tarifbindung und Mitbestimmung gekoppelt werden.

Betriebsrastwahl: „Wir haben die besten Inhalte“

Und dann steht ja auch noch die Betriebsratswahl bei Volkswagen vor der Tür. Da treten diesmal auch viele IG Metaller und ehemalige Betriebsräte auf eigene Rechnung an. Machen Sie sich Sorgen?

Nein. Jeder weiß, dass die aktuellen Herausforderungen besser gemeinsam zu meistern sind, als in Konkurrenz zueinander. Bei manchem Entschluss zur Kandidatur spielten aber leider auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle. Davon ab: Wir scheuen die Konkurrenz nicht und gehen davon aus, dass wir wieder stärkste Kraft werden.

Was macht sie so siegesgewiß?

Wir haben nicht nur viele Jahre erfolgreiche Politik vorzuweisen, sondern auch die besten Ideen und Inhalte. Und: Die Kombination zwischen Interessenvertretung im Betriebsrat und Verhandlungspower beim Tarifvertrag hat nur die IG Metall zu bieten.

Von Steffen Schmidt