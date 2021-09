Wolfsburg/München

Volkswagen hat am Montag im Vorfeld der Automobilmesse IAA Mobility in München ein neues Konzeptauto vorgestellt: den ID.Life! Laut VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter soll der ID.Life vom Design und der Technik her einen Ausblick auf das künftige Einstiegsmodell in die vollelektrische ID-Familie bieten. Er soll 2025 auf den Markt kommen und rund 20 000 Euro kosten.

Der ID.Life richtet sich an junge Leute, die in der Stadt leben

Vom Design her erinnert der ID.Life an den Honda e, technisch spielt er in einer höheren Liga: Der ID-Life richtet sich an die „junge, urbane Generation“ – das wurde während der farbenfroh-grellen und betont jugendlich-modernen Präsentation deutlich. Und die erwarte von einem Kleinwagen der Zukunft mehr als nur fahren. Im und mit dem ID.Life sollen Fahrer künftig Filme in Kinoqualität schauen, Musik im Topsound hören, sich mit Freunden in Spielen messen, in Liegeposition chillen und den Sternenhimmel bewundern können. Und das Fahrzeug soll komplett aus nachhaltigen und recycelbaren Materialien bestehen.

Der ID.Life: Der vollvernetzte Elektro-Kleinwagen kann komplett per Smartphone bedient werden. Die Bedienelemente sind sehr reduziert. Quelle: Volkswagen

Der ID.Life soll künftig – wie der bereits vorgestellte Urban Rebel von Cupra – von Seat gebaut werden. Das Fahrzeug solle, so Brandstätter, „ein Freund fürs Leben“ für seinen Besitzer und/oder Fahrer sein.

Von Carsten Bischof