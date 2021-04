Wolfsburg

Das ist ein großer Erfolg für Volkswagen und für die Elektro-Offensive: Der neue vollelektrische ID.4 setzte sich bei den internationalen „World Car Awards“ gegen die internationale Konkurrenz durch und wurde zum „Weltauto des Jahres 2021“ gekürt. Die jährlich verliehenen World Car Awards sind einer der wichtigsten Preise der Branche, mehr als 90 internationale Motorjournalisten aus 24 Ländern stimmen über die besten Neuheiten am Weltmarkt ab.

Fahrzeuge, die für die Auszeichnung zum World Car of the Year in Frage kommen, müssen in mindestens 10000 Einheiten pro Jahr hergestellt werden und auf mindestens zwei Kontinenten angeboten werden. Mit dem Sieg bei der 17. Auflage des World Car of the Year-Awards setzt der ID.4 die Erfolgsgeschichte von Volkswagen bei dieser renommierten Preisverleihung fort. 2009 hatte der Golf, 2010 der Polo und 2011 der Up! den Sieg eingeheimst. Der letzte Erfolg liegt mit dem zweiten Sieg des Golf in 2013 allerdings schon einige Jahre zurück.

Auszeichnung gibt der E-Offensive Schwung

„Über die Auszeichnung unseres ID.4 freuen wir uns besonders“, sagt Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen. „Nicht nur, weil es einer der wichtigsten Autopreise der Welt ist – sondern insbesondere auch, weil er eine Anerkennung für eine große Idee ist: nachhaltige Mobilität für alle zu ermöglichen. Das erste ID. Modell für die Schlüsselmärkte Europa, China und USA, trägt unsere Elektrooffensive um die Welt. Im weltweit wichtigsten Segment der kompakten SUV machen wir mit ihm den Systemwechsel hin zur E-Mobilität so attraktiv wie nie zuvor“, so Brandstätter.

Setzt auch Maßstäbe bei Innovation und Digitalisierung: Der ID.4 von innen. Quelle: Volkswagen

„Die Auszeichnung als World Car of the Year ist ein toller Erfolg für unser gesamtes ID.-Team“, sagt Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen. „Es ist uns gelungen, ein Auto zu entwickeln, das im weltweit wichtigsten Segment der kompakten SUV den Systemwechsel hin zur E-Mobilität startet und eine hervorragende Alltagstauglichkeit bietet. Mit ihm, dem ID.3 und den kommenden ID. Modellen machen wir innovative Elektromobilität im Volumenmarkt für alle erlebbar.“

Nachfrage übertrifft bislang die Erwartungen

Die Juroren lobten neben der Umweltfreundlichkeit auch das Thema Innovation. So ist beim ID.4 zum Beispiel das zukunftsweisende Augmented-Reality-Head-Up-Display optional an Bord. Zudem kann der ID.4 regelmäßige Updates und neue Funktionen „over the air“ empfangen. Volkswagen ist der ersten Anbieter im Volumensegment, der das ab Sommer anbieten wird.

Das neue E-SUV kommt aber nicht nur bei den Fachmedien, sondern auch beim Kunden sehr gut an. Volkswagen plant, in diesem Jahr weltweit rund 150.000 ID.4 auszuliefern – und liegt dabei gut im Plan. „Mit Blick auf die Bestellungen, kann ich erfreut sagen, dass die Nachfrage unsere ambitionierten Erwartungen sogar noch übertrifft“, berichtet Vertriebsvorstand Klaus Zellmer.

Von Steffen Schmidt