ID.3 soll China erobern: Volkswagen startet Auslieferungen 

Mit dem ID.3 bringt VW nun schon die dritte vollelektrische Modellreihe in China auf den Markt. Das Unternehmen erhofft sich vom europäischen Bestseller noch schnelleres Wachstum.

Türkis ist die Farbe der Hoffnung: Mit dem ID.3 will VW seine Anteile am E-Auto-Markt in China steigern. Quelle: Hauke-Christian Dittrich