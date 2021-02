Wolfsburg

Dass Fahrzeuge in Brand geraten, ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Jährlich werden in Deutschland ungefähr 15 000 Fahrzeugbrände registriert. Dennoch erregt jetzt ein Fall im hessischen Ort Felsberg bundesweites Aufsehen. Grund dafür sind ungewöhnlichen Umstände: Denn bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen beinahe fabrikneuen Golf 8 GTE mit Hybridantrieb. Der Plug-In-Hybrid soll erst rund 300 Kilometer gefahren worden und gerade einmal zwei Tage alte gewesen sein. Volkswagen untersucht den Vorfall.

Der Vorfall hatte sich vor wenigen Tagen am 15. Februar im Ort Felsberg ereignet. Die beiden Insassen berichteten von einem hellen, blauen Blitz und anschließend einem lauten Knall im Fahrzeuginnenraum. Der Knall und die Druckwelle seien so heftig gewesen, dass die Scheiben des Fahrzeugs nach außen gedrückt wurden. Die Insassen verließen daraufhin schnell das Fahrzeug und brachten sich in Sicherheit – beide erlitten nur leichte Verletzungen.

Akku entzündete sich mehrfach erneut

Die Explosion soll laut lokaler Medienberichte bis in den Nachbarort zu hören gewesen sein. Die anrückende Feuerwehr hatte bei den Löscharbeiten alle Hände voll zu tun, denn der Fahrzeug-Akku entzündete sich mehrfach neu. Um den brennenden Golf 8 abschließend zu löschen, wurde ein Spezial-Container zur Unfallstelle befördert. Mithilfe solcher Container ist es möglich, brennende E-Autos komplett in Wasser zu tauchen, um die schwelenden Akkubrände unter Kontrolle zu bringen. Letztendlich gelang es der Feuerwehr aber doch, den Brand ohne Flutung des Containers zu löschen. Der Sachschaden liegt bei 45 000 Euro.

Der Imageschaden für VW könnte deutlich höher ausfallen. Der Autobauer setzt zunehmend auf E-Fahrzeuge und Hybride. Eine Horrormeldung wie diese könnte die Skepsis gegenüber der Antriebstechnik erhöhen und ernste Sicherheitsfragen aufwerfen. Insbesondere der Golf hatte in der Vergangenheit zudem immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen.

VW untersucht die technischen Hintergründe

Das Interesse an einer Aufklärung der Umstände des Vorfalls ist bei Volkswagen deswegen groß. „Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Um den selbst gesetzten hohen Standard bei unseren Fahrzeugen gewährleisten zu können, analysieren wir die näheren Umstände und die technischen Hintergründe eines Falles, bei dem es laut Medienbericht zum Brand oder zur Explosion eines Golf 8 gekommen sein soll. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse werden wir im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten“, sagte ein VW-Sprecher aus Anfrage unserer Zeitung. Bisher sei die Untersuchung des Falls aber noch nicht abgeschlossen.

Interessant: Vor kurzem war es bereits zu einer Rückruf-Aktion des VW-Konzern gekommen. Betroffen waren die Elektro-Kleinwagen VW e-Up, Seat Mii electric und Skoda Citigo e iV. Der Konzern erklärte damals, dass es bei einer kleineren Charge schadhafter Batteriezellen zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einer erhöhten Brandgefahr kommen könne. Die im e-Up und im Golf 8 verbauten Batteriezellen unterscheiden sich nach WAZ-Informationen jedoch grundlegend, weshalb ein Zusammenhang unwahrscheinlich scheint.

Von Steffen Schmidt