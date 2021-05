Honda S 800: Das ist der Klassiker des Monats im ZeitHaus der Autostadt

Wolfsburg

Das ZeitHaus der Autostadt präsentiert zwölfmal im Jahr den „Klassiker des Monats“. Der Klassiker des Monats Mai wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, aber ohne ihn wäre die europäische Automobilgeschichte möglicherweise anders verlaufen: Der kleine Honda S 800 ist 1967 das erste japanische Auto, das offiziell nach Deutschland exportiert wurde.

Honda präsentierte den S 800 1965 auf der Tokyo Motor Show

Soichiro Honda gründete 1945 in Tokio die Honda Motor Company Ltd. und entwickelte sein Unternehmen schnell zum führenden Motorradherstellers Japans. Noch heute ist Honda der größte Motorradhersteller der Welt. Doch Anfang der 1960er Jahre wollte Honda zeigen, dass das Unternehmen auch (kleine) Autos bauen kann. Zunächst den S 600 als Cabrio, Ende 1965 präsentierten die Japaner den S 800 auf der Tokyo Motor Show.

Autostadt-Klassiker des Monats: Der Honda S 800 ist ein Meilenstein der Automobilgeschichte: Er war das erste japanische Auto, das offiziell in Deutschland verkauft wurde.

1967 gründete Honda eine eigene Vertriebsfirma in Hamburg und startete mit dem Verkauf des sportlichen S 800: Der holte aus nicht mal 800 Kubik 67 PS und ließ seinen Vierzylinder (im Extremfall!) über 12 000 Mal pro Minute drehen. Die Japaner setzten – im Gegensatz etwa zu britischen Herstellern damals – in ihrem Cabrio und ihrem Roadster modernste Technik ein, einige Features kamen sogar direkt aus der Formel 1.

Mit dem S 800 begann die japanische Exportoffensive

Und das zu einem Preis von damals gerade einmal 7 750 D-Mark. „Der Beginn der japanischen Exportoffensive“, betont Andreas Hornig, technischer Leiter des ZeitHauses der Autostadt. „Ein Meilenstein der Automobilgeschichte.“ Er habe von Anfang an das sportliche Image der Marke Honda in Deutschland geprägt. Europäischen Motorenbauern habe der kompakte, sportliche Zweisitzer als „Studienobjekt und Vorbild“ gedient, denn: „67 PS Leistung bei 791 Kubizentimetern Hubraum und Drehzahlen von bis zu 10 000 pro Minute waren in den 1960er Jahren lediglich aus dem Rennsport bekannt.“

Trotz aller Exotik und Vorzeigetechnik: Ein Erfolg wurde der S 800 weder in Europa noch in den USA. Aber die Karriereleiter in der Oldie-Szene sprang der sportliche Japaner trotzdem hoch: Gute Exemplare werden mit weit über 30 000 Euro gehandelt.

Von Carsten Bischof