Holocaust-Gedenktag: VW-Azubi-Vertreterin kritisiert Impfgegner

Wolfsburg

In der Corona-Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen ist es um die Gedenkstättenarbeit von VW-Auszubildenden in Auschwitz etwas ruhiger geworden. Den Tag des Internationalen Holocaust-Gedenkens nimmt Adriana Gilbo, Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Werk Wolfsburg, zum Anlass für deutliche Worte.

Kritik an Holocaust-Relativierern

„Wir wollen weiterhin Verantwortung übernehmen und dem sehnlichen Wunsch vieler Überlebender entsprechen: Ihre Geschichte weitererzählen“, sagt Adriana Gilbo. Mit Sorge blickt die junge VW-Beschäftigte auf die immer häufiger auftretende Relativierung des Holocaust – insbesondere von Impfgegnern.

Volkswagen geht schon seit 33 Jahren einen Weg, seine Auszubildenden für das Thema zu sensibilisieren. In enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Auschwitz Komitee (IAK), dessen Exekutiv-Vizepräsidenten Christoph Heubner und der Gedenkstätte in Auschwitz sind über die Jahre Tausende junger Leute in das ehemalige Konzentrationslager gereist, um am Erhalt der Gedenkstätte zu arbeiten - und fürs Leben zu lernen. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Lager befreit.

Kilian und Cavallo legen einen Kranz nieder

Am Dienstag berichteten die JAV-Mitglieder Adriana Gilbo, Lukas Ullrich und Daniel Wasmus in Berlin der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas von der Gedenkstätten-Maßnahme. Heute legen Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo, Personalvorstand Gunnar Kilian und Werkleiter Rainer Fessel einen Kranz am Mahnmal im Werk nieder.

