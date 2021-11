Diese Auszeichnung wird nur wenigen zuteil: Der Oldtimer-Weltverband FIVA hat den früheren Volkswagen-Chef Carl Horst Hahn für sein Lebenswerk geehrt und ihn in die Heritage Hall of Fame aufgenommen. In der Jury saß auch der Pink Floyd-Drummer Nick Mason, ein begeisterter Sammler historischer Fahrzeuge. Die Feierstunde fand im ZeitHaus der Autostadt statt.