Auch im Urlaub halten Beschäftigte im VW-Werk in Wolfsburg den Laden am Laufen. Zur Halbzeit der Werksferien fällt eine Feier in der Kantine wegen Corona aus – doch mit einem kleinen Kniff ermöglichte das Werkmanagement trotzdem ein „Bergfest“ als Zeichen der Wertschätzung.