Seit Jahresbeginn sorgt ein Mangel an Elektrochip-Bauteilen für Einschränkungen in der Produktion bei Volkswagen. Eine konzerninterne Taskforce arbeitet daran, die Auswirkungen des weltweiten Halbleiter-Engpasses zu minimieren.

Auch am Stammsitz in Wolfsburg führt der Halbleiter-Mangel erneut zu Einschränkungen. Dort soll in der Woche vom 26. bis 30. April eine Frühschicht in der Golf-Fertigung ausfallen, wie Volkswagen mitteilte. Quelle: Boris Baschin