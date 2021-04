Großauftrag: 25 E-Busse von MAN kommen bald in Kopenhagen zum Einsatz

Kopenhagen

Kopenhagen gilt als fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Jetzt trägt auch Volkswagen dazu bei, die Verkehrsemissionen in der dänischen Hauptstadt zu verringern. Denn bald schon werden die Einwohner und Besucher in 25 Elektro-Bussen der VW-Tochter MAN durch die Stadt chauffiert. Geordert hat die vollelektrischen Stadtbusse Anchersen A/S. Das Nahverkehrsunternehmen aus Kopenhagen hat MAN Truck & Bus damit den ersten eBus-Auftrag aus Dänemark beschert.

„Vor wenigen Monaten hat Nobina Sverige AB 22 Lion’s City E für Malmö in Schweden bei uns bestellt. Nach diesem Auftrag ist das nun die nächste große Bestellung für unsere Elektrobusse aus Skandinavien. Deshalb und auch, weil es die ersten MAN-Stadtbusse überhaupt für Anchersen sind, freuen wir uns sehr über den Auftrag“, sagt Rudi Kuchta von MAN, und ergänzt: „Es ist toll zu erleben, dass unser Elektrobus so gut ankommt, in immer mehr Städten in Europa unterwegs ist und das Thema Umweltschutz im Linienverkehr mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.“

Stadtbusse ermöglichen emissionsfreien ÖPNV

Die Auslieferung der 25 modernen Stadtbusse ist für Ende des Jahres geplant. Zum Einsatz kommen sie auf der zentralen Kopenhagener Buslinie 7A, auf der jedes Jahr mehr als 4,3 Millionen Fahrgäste befördert werden. „Das Thema E-Mobilität im Busverkehr wird bei uns künftig großgeschrieben. Um den Stadtverkehr so nachhaltig wie möglich zu gestalten, werden unsere neuen Stadtbusse ausschließlich mit Ökostrom geladen. So sind sie im täglichen Betrieb komplett emissionsfrei und zudem überaus leise unterwegs“, sagt Poul Anchersen, Vorstandsvorsitzender und Inhaber von Anchersen.

Die Energie für den vollelektrischen Antriebsstrang der Busse stammt aus den Batterien auf dem Fahrzeugdach, die eine installierte Kapazität von 480 kWh haben. So bieten die Elektrobusse eine zuverlässige Reichweite von 200 Kilometern und bis zu 270 Kilometern unter günstigen Bedingungen über die gesamte Lebensdauer der Batterien. Die Batterien werden im Depot mit einer Ladeleistung von 100 kW in weniger als drei Stunden komplett aufgeladen. Um ausreichend Ladekapazitäten für die elektrischen Stadtbusse zu haben, plant Anchersen A/S den Bau eines eBus-Ports mit 25 Ladestationen auf dem Betriebshof.

Der Großauftrag aus Dänemark bestätigt Volkswagens Einschätzung, dass elektrische Busse jetzt einen Boom erleben werden. Davon ist auch Poul Anchersen überzeugt: „Wir sehen ebenso wie die Stadt Kopenhagen und das Land Dänemark in der E-Mobilität die Zukunft des emissionsfreien öffentlichen Verkehrs.“

Von Steffen Schmidt