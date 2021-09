Ghalia Volt bringt den Blues in die Autostadt

Wolfsburg

Südstaaten-Bluesrock und klassischer Rock‚n’Roll begeisterte am Samstagnachmittag das Publikum in der Autostadt. Die aus Belgien stammende Sängerin und Songwriterin Ghalia Volt spielte gemeinsam mit einer hervorragend zusammengestellten Band ihre Songs auf der Wasserbühne vor dem Porschepavillon.

Mit ihrer Musik entführte Ghalia Volt das Publikum in die sumpfige Landschaft rund um New Orleans, ihrer neuen Wahlheimat, in die die Belgierin vor einigen Jahren umgezogen ist. In bestem Mississippi Delta Blues, der eine Prise rockiger war, entspann sich schnell eine besondere Atmosphäre.

Seit einigen Jahren ist Ghalia Volt angesagt in der Szene. Spätestens seit sie mit der legendären Bluesband „Mama‚s Boys“ ihr Debut „Let The Demons Out“ aufnahm, startete ihre Karriere so richtig durch. Seitdem suchte sie viele Kooperationen mit gestandenen Bluesmusikern, was ihr Talent so richtig zur Entfaltung brachte. Das Ergebnis konnte sich am Samstag hören lassen.

Star nimmt sich zurück und lässt die Band glänzen

Die feinen Läufe vom Kontrabass und die jammernden Gitarren mit viel Einsatz des Bottlenecks boten einen authentischen Sound. Dazu spielte Bertrand Werbrouck akzentuiert seine Blues Harp. Ghalia Volts Gesang mit einem Hauch Heiserkeit in den unteren Tonlagen und starker Klarheit in der Kopfstimme passte wunderbar zu dieser Musik. Gerade in den höheren Tönen setzte sie ihre Stimme instrumental ein bis hin ins Bending, das ja eigentlich der Mundharmonika vorbehalten ist.

Sie hatte eine Gruppe an belgischen Musikern um sich herum versammelt, die allesamt ihr Handwerk sehr gut verstanden. „Ich bin wirklich glücklich, mit solchen Musikern zu spielen“, betonte sie. Jeder könne auch gut ein eigenes Programm spielen. So gab sie den Mitspielern viel Raum und zog sich zwischendurch sogar ganz zurück.

Eigene Stücke im Stil der 50er

Gitarrist Tim Ielegems performte einen Song als Frontmann. Auch Keyboarder Ilja De Neve spielte ein eigenes Stück. Beide Musiker haben auch eigene Bands. Dieses Zwischenspiel war eine Verbeugung des Stars des Nachmittags vor den Kollegen.

Aber auch sonst hielt es Ghalia Volt nicht immer auf der Bühne. Mitunter ging sie auch ins Publikum, ließ den einen oder anderen Besucher in ihr Mikrophon singen. Da war es dann meistens nicht der Blues, der gespielt wurde. Volt hatte auch einige Stücke im klassischen Rock‚n’Roll-Gewand der 50er Jahre mit im Gepäck. Die sorgten für die meiste Stimmung an diesem Nachmittag.

Gleich zu Beginn des Konzerts entschuldigte sie sich, dass sie kein Deutsch spreche. Nur wenige Wörter könne sie. Die waren allerdings ungewöhnlich. Während in der Regel dann „Danke“, „Bitte“, „guten Tag“ kommen, überraschte die Belgierin mit einem ungewöhnlichen Wortschatz: „Schluckauf, Prost, Schnitzel“.

Von Robert Stockamp