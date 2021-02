Geht VW bald in die Luft? Konzern arbeitet an Flugtaxi

Wolfsburg

Nach der großem E-Offensive und dem autonomen Fahren arbeitet Volkswagen bereits daran, die Mobilität auf die nächste Stufe zu heben. Nach dem Höhenflug beim Verkauf von E-Autos soll es jetzt tatsächlich in die Lüfte gehen: Die Pläne für eine Lufttaxi werden offenbar konkreter.

„Über das autonome Fahren hinaus könnte das Konzept der vertikalen Mobilität ein nächster Schritt sein, um unseren Mobilitätsansatz in die Zukunft zu führen, insbesondere im technisch affinen chinesischen Markt“, teilte die Volkswagen Group China jetzt mit. Dafür untersuche VW in einer Machbarkeitsstudie potenzielle Konzepte und Partner für ein solches Projekt, um Möglichkeiten einer Industrialisierung auszuloten.

Wöllenstein begab sich selbst schon in die Luft

„Wir wollen eine Drohne entwickeln, die zulassungsfähig ist und die uns die Chance eröffnet, in diesem Zukunftsmarkt von individueller Mobilität in der Luft mitzumachen“, unterstrich Volkswagens China-Chef Stephan Wöllenstein diese Ambitionen jetzt auch in einem Gespräch mit Konzern-Chef Herbert Diess, das dieser auf seinem LinkedIn-Account postete.

In diesem Zuge verriet Wöllenstein auch, dass er selbst bereits mit einer solchen Flugdrohne eines Unternehmens, mit dem VW in Gesprächen sei, unterwegs war und berichtete von seinen Erfahrungen. So sei er in hundert Meter Höhe ein paar hundert Meter weit gesteuert geflogen. „Man hat keinen Steuerknüppel und muss sich auf die Leute im Steuerzentrum verlassen, dass sie keinen Blödsinn machen. Ein interessantes Gefühl, aber spannend. Es hat Spaß gemacht“, erzählte Wöllenstein.

Anbieter liefern sich Wettlauf um erste Flugtaxis

In jedem Fall sei die vertikale Mobilität ein Thema, das der Konzern nicht aus dem Auge verlieren sollte, betonte der China-Chef und lud Herbert Diess gleich zum Probeflug in China ein, sobald Corona das Reisen wieder zulässt. „Auch wenn der ein oder andere in der Sicherheit da sicher Schweißperlen bekommt, wenn der Konzern-Chef in die Luft geht“, scherzte Wöllenstein.

Konzern-Chef Herbert Diess und China-Chef Stephan Wöllenstein tauchten sich auch über Lufttaxis aus. Quelle: Scrennshot

Die Bemühungen Volkswagens auf diesem Gebiet sind indes gar nicht so neu: Bereits vor drei Jahren hatte die VW-Tochter Audi in Genf ein Konzept vorgestellt, dass auf der Straße autonom fahren und bei Bedarf abheben kann. Der Markt ist aber umkämpft: Auch andere Hersteller und Firmen – darunter unter anderem Flugzeugbauer Airbus – tüfteln weltweit am ersten kommerziellen Flugtaxi.

Dabei wird die Zukunftsvision immer konkreter: Das deutsche Unternehmen Volocopter etwa hatte 2019 bereits einen Testflug in Singapur absolviert. Ein weiterer deutscher Entwickler, Lilium, will 2025 ein elektrisches Kleinflugzeug auf den Markt bringen. Ungefähr bis dahin hält auch die europäische Flugsicherheitsbehörde einen Einsatz von Flugtaxis für rechtlich und technisch umsetzbar.

Von Steffen Schmidt