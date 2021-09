Stadtmitte

Die Autostadt richtet am kommende Wochenende (25. und 26. September) ein großes GTI-Treffen aus. Erwartet werden rund 100 GTIs verschiedener Baureihen aus dem gesamten Bundesgebiet. Außerdem haben 36 GTI-Freunde die Chance, beim virtuellen GTI-SIM-Racing-Turnier an den Start zu gehen – die WAZ verlost am heutigen Donnerstag zwei Startplätze für das digitale Rennen. Die beiden Gewinner erhalten zudem freien Eintritt zum GTI-Treffen.

Beim SIM-Racing fahren Teilnehmer mit dem Golf GTI TRC

Darum geht es genau: Auf Simulatoren in der Blue Box der Konzernwelt (SIM Mobility) werden GTI TRC-Rennen ausgefahren – die virtuelle Strecke auf dem Bildschirm ist der legendäre Hockenheimring. TRC steht für Tour Car Racing, Volkswagen bot den Golf GTI TRC als Ableitung des gleichnamigen Renntourenwagens mit 290 PS-Motor an. Aktuell gibt es den vergleichbaren 300 PS starken GTI Clubsport 45.

Virtuelles Rennen über den Hockenheimring: Die Autostadt lädt zum SIM-Racing-Turnier ein. Quelle: Anja Weber

GTI-Freunde können beim Treffen in der Autostadt in einem virtuellen Rennen im angeschärften GTI TRC Platz nehmen und mit High Speed über den Hockenheimring brettern. Das GTI-SIM-Racing-Turnier startet um 12 Uhr mit 24 Teilnehmern. In der Hauptrunde treffen die schnellsten GTI-Fahrer dann auf sechs Profi-E-Sportler vom VfL Wolfsburg – die Strecke bleibt die gleiche. Die VfL-Sportler sind FIFA (Fußball) spezialisiert, haben also keinen Startvorteil gegen die GTI-Freunde. Der Turniersieger bekommt zwei Eintrittskarten zur Winterinszenierung in der Autostadt plus Gutscheine plus zwei Tickets für ein Heimspiel des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Zwei WAZ-Leser können gewinnen und mitfahren

Zwei WAZ-Leser können dabei sein: Wer beim GTI-SIM-Racing-Turnier antreten möchte, sollte am Donnerstag von 6 bis 18 Uhr die Telefonnummer 0137/ 98 80 87 007 wählen – eine Glücksfee zieht dann die beiden Gewinner. Sie werden telefonisch am Freitag benachrichtigt.

Beim GTI-Treffen in der Autostadt präsentieren GTI-Clubs und -IGs insgesamt 100 Fahrzeuge. Auch Volkswagen und die Autostadt stellen eigene Fahrzeuge aus – etwa die sensationellen „Wörthersee GTI“-Modelle der vergangenen Jahre. 50 GTIs – Polo und Golf – stehen an beiden Tagen ab 10 Uhr auf dem Piazza-Vorplatz. Am Samstag endet das Event um 18 Uhr. Höhepunkt des zweitägigen Events ist die GTI-Parade am Sonntag um 14 Uhr, wenn alle Teilnehme eine Runde durch die Autostadt drehen. Gegen 14.30 Uhr endet das Mini-Wörthersee-Treffen am Mittellandkanal.

Von Carsten Bischof