Rund 100 GTI-Liebhaber aus ganz Deutschland sind am Wochenende in der Wolfsburger Autostadt, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren und miteinander zu fachsimpeln. Heute um 13 Uhr startet noch einmal eine große Parade durch den Park.

Großes GTI-Treffen in der Autostadt: In den vergangenen zwei Jahren gab es kaum eine Gelegenheit, Fahrzeuge aller Generationen so gebündelt an einer Stelle zu sehen. Quelle: Boris Baschin