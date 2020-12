Wolfsburg

Bei einer denkwürdigen Delegiertenversammlung wurde im September für Außenstehende überraschend Flavio Benites zum neuen Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall gewählt. Gemeinsam mit dem Zweiten Bevollmächtigten Christian Matzedda und dem Kassierer Matthias Disterheft bildet er das neue Führungstrio an der Spitze der größten deutschen Geschäftsstelle. Lange Zeit zum Sortieren hatte die Gewerkschaft nicht: Mit der Transformation, der Corona-Krise und den Tarifverhandlungen haben die Metaller große Aufgaben vor der Brust. Darüber sprachen die drei mit WAZ-Redakteur Steffen Schmidt.

Die Delegiertenversammlung kann man quasi als Auflehnung der Basis gegen Ricarda Bier bezeichnen. Nach der turbulenten Zeit konnten Sie sich als neues Führungstrio nun einspielen. Was läuft jetzt anders? Und wie ist das Feedback der Mitglieder?

Disterheft: Wir haben zunächst bei einer gemeinsamen Klausur alles auf den Prüfstand gestellt und uns genau hinterfragt. Als Ergebnis haben wir im Prinzip die eigentliche Satzung und Organisationsform ignoriert und etwas völlig Neues geschaffen.

Benites: Wir verstehen uns als Führungsteam gleichwertiger Kollegen, die alle ihren Beitrag leisten. Dafür haben wir uns die Aufgaben angeschaut und gleichwertig, unseren unterschiedlichen Kompetenzen entsprechend, aufgeteilt. Wir wollen damit auch das Thema Gleichberechtigung und Teamgeist vorleben. So einen Kulturwandel kriegt man nicht nur mit Worten hin.

Matzedda: Dabei hat uns geholfen, dass wir uns schon aus der Vergangenheit kennen und bereits an anderer Stelle miteinander zu tun hatten. Die Kennenlernphase fiel also weg. Das Feedback der Mitarbeiter und Mitglieder ist bisher sehr positiv. Wir hören immer wieder, dass die IG Metall wieder ein Gesicht bekommen hat und wieder nahbar geworden ist.

Dabei hat Ihnen Corona den Einstieg doch sicherlich nicht leicht gemacht.

Benites: Wir mussten und müssen uns natürlich fragen, wie wir unsere Mitglieder in Corona-Zeiten erreichen. Das ist auch ein Lernprozess. Mittlerweile sind wir aber in der Lage beispielsweise mit digitalen Angeboten besser darauf zu reagieren.

Matzedda: Zudem hilft uns in dieser Zeit unsere einzigartige Struktur mit den Wohnbezirken ungemein. Die Kollegen in den Wohnbezirken machen super Arbeit und diskutieren die wichtigen Themen direkt mit den Menschen vor Ort. Das hilft uns, auch in Corona-Zeiten nah an unseren Mitgliedern zu sein.

Disterheft: Dennoch ist natürlich durch die Pandemie ein künstlicher Abstand entstanden, den wir gar nicht wollen. Das wird gerade in den Tarifverhandlungen eine große Herausforderung. Versuchen Sie mal einen Arbeitskampf mit Kollegen im Home-Office zu organisieren. Das wird sehr schwer, da brauchen wir neue Ideen und Kommunikationswege. Warum nicht mal einen Radiosender kapern, um für Aufmerksamkeit zu sorgen?

Genau diese Frage könnte sich ja bald stellen. Die Tarifverhandlungen laufen jetzt an. Trotz Corona-Krise und Transformationsdruck fordert die IG Metall vehement eine Entgelterhöhung von 4 Prozent. Ist das in diesen Zeiten überhaupt vertretbar?

Benites: Die Lohnerhöhung ist absolut angemessen. Die Leistung der Belegschaft ist einfach zu honorieren. Die letzte Steigerung gab es 2016. Seitdem hatten wir eine Inflation von fast drei Prozent. Aber davon redet leider niemand, sondern nur über Corona. Dabei geht es aber nicht allein um unsere Branche. Null-Runden sind generell Gift für die Konjunktur. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, die Kaufkraft zu fördern, um auch den gebeutelten Einzelhandel wieder in die Spur zu bringen. Deswegen liegt uns auch das Thema Ausbildung sehr am Herzen. Auch die von uns geforderte Garantie für die 1400 Ausbildungsplätze bei VW ist tarifpolitisch und gesellschaftlich sehr wichtig. Denn der demografische Wandel verschwindet nicht einfach, nur weil wegen Corona und Transformation niemand mehr davon redet.

Matzedda: Dadurch, dass wir das Thema so prominent auf die Agenda heben, wollen wir gleich klarstellen, dass es da keine Diskussionen geben soll.

Eine weitere Kernforderung für die Tarifrunde bei VW betrifft die Umwandlungsmöglichkeit der tariflichen Sonderzahlung in zusätzliche freie Tage. Darauf sollen künftig noch mehr Beschäftigte Anspruch haben – allerdings, wenn es nach der IG Metall geht, nur, wenn sie Gewerkschaftsmitglied sind. Braucht es diese zusätzlichen Anreize in Transformationszeiten? Haben Sie Angst, dass Ihnen die Mitglieder weglaufen?

Disterheft: Nein. Der Organisationsgrad bei Volkswagen liegt weiter bei über 90 Prozent. Eher im Gegenteil: Wir haben in diesem Jahr viele neue Mitglieder gewonnen und sind wieder deutlich die mitgliederstärkste Geschäftsstelle Deutschlands.

Matzedda: Auch wenn sich die Arbeit verändert: Von der Transformation und Digitalisierung sind alle betroffen, nicht nur die Menschen in der Produktion, sondern auch die im höheren Angestelltenverhältnis.

Disterheft: Egal, ob Schlips oder Arbeitsschuhe: Vom Grundsatz her sind die Probleme gleich. Wir müssen den Leuten klarmachen, dass wir alle im selben Boot sitzen.

Außerhalb von VW, in der Fläche, steht hingegen die Beschäftigungssicherung im Vordergrund.

Disterheft: Ja, das wird die große Herausforderung. Bei VW ist man hier mit dem Zukunftspakt und der Roadmap Digitale Transformation gut für die Zukunft gerüstet. Leider sind die Betriebe, was die Meisterung der Transformation angeht, aber ganz unterschiedlich aufgestellt. Deswegen bestehen wir in der Fläche nicht auf eine harte Entgelterhöhung, Die 4 Prozent können auch über Qualifizierungsmaßnahmen oder Arbeitszeitreduzierung erreicht werden. So könnte man eine zusätzliche Belastung der Betriebe verhindern und gleichzeitig auf die transformationsbedingt geringe Auslastung reagieren.

Was ist aus ihrer Sicht noch nötig, um die Transformation zu meistern?

Benites: Neben Qualifizierungen und neuen Arbeitszeitmodellen ist die zentrale Aufgabe, zukunftsfähige Produkte und Jobs hier anzusiedeln – etwa die Batterienzellenfertigung. Das können wir aber nicht alleine, dafür brauchen wir die Zusammenarbeit mit allen Akteuren der Region.

Wie sehen Sie die Region aktuell für die Zukunft aufgestellt?

Matzedda: Wolfsburg steht sehr gut da. Die Nordkopf-Entwicklung, die Fakultät 73, die Software-Schule „42 Wolfsburg“. Das Zukunftsthema Software-Entwicklung wird trotz Hauptsitz der Car-Software-Organisation in Ingolstadt zu einem großen Teil hier stattfinden. Dazu steht ja jetzt auch fest, dass in Wolfsburg bald E-Autos gebaut werden. Zusätzlich müssen wir aber auch die Zulieferindustrie im Blick haben. Fest steht: Ohne Gewerkschaften gibt es keine Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen.

Benites: Es geht und aber nicht nur darum, alles für Wolfsburg zu beanspruchen. Das wäre das falsche Signal. VW ist nicht nur Wolfsburg. Es geht uns auch um die Solidarität innerhalb der Belegschaft und der ganzen Industrie. Dass die Elektrifizierung an anderen Standorten begann, ist ja nichts Schlechtes. Denn uns geht es auch darum, dass die anderen Standorte abgesichert sind. Wolfsburg ist es sowieso, denn hier schlägt das Herz Volkswagens.

Abseits von Tarifverhandlungen und Transformation: Auf welche Themen wollen Sie künftig noch den Fokus legen?

Matzedda: Wir wollen im Kampf gegen den Rechtspopulismus noch aktiver werden. Angesichts dessen, dass rechte Gesinnung jetzt auch durch die Corona-Krise mehr und mehr salonfähig wird, sehen wir da eine große Notwendigkeit. Da ist eine Minderheit, die gerade sehr laut und provokativ ist, doch deswegen haben sie noch lange nicht Recht. Dieser Minderheit dürfen wir nicht das Feld überlassen. Da wollen wir wieder raus und ran an die Leute, auch an die, die anderer Meinung sind. Dafür werden wir nächstes Jahr das Bündnis „Schulterschluss“ mit vielen Wolfsburger Akteuren wie der Stadt, den Kirchen oder dem VfL wieder neu aufrollen.

Benites: Daneben soll auch die Internationale Gewerkschaftsarbeit ein Schwerpunkt unseres Hauses bleiben. Corona hat uns noch einmal deutlicher vor Augen geführt, wie groß die internationalen Abhängigkeiten sind und wie wichtig damit auch die Vernetzung der Arbeitnehmer ist. Wenn es beispielsweise Probleme in Südafrika gibt, können diese auch die Menschen hier betreffen. Da wollen wir in Sachen faire Arbeitsbedingungen , Menschenrechte und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette Präsenz zeigen in Kooperation mit den Leuten vor Ort.

