Frauenfußball-Nationalmannschaft besucht Gläserne Manufaktur von VW

Die WM-Qualifikation startet: Am Samstag um 16:05 Uhr ist Anpfiff für die deutsche Elf im Cottbusser „Stadion der Freundschaft“ gegen Bulgarien. Es ist das erste Qualifikationsspiel des neu formierten Teams für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Die ARD überträgt live. Drei Tage später steht die Partie gegen Serbien in Chemnitz auf dem Plan (16 Uhr, live im ZDF). Die zehntägige Vorbereitung auf beide Spiele findet in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden statt.