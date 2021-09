Fallersleben: Polizei schnappt betrunkenen 19-Jährigen auf E-Scooter

Fallersleben

Manche lernen’s nie: Die Polizei schnappte in der Nacht zu Dienstag in Fallersleben einen 19-Jährigen, der betrunken auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Jugendliche den Scooter auch in nüchternem Zustand gar nicht hätte fahren dürfen.

Führerschein weg: Dann ist auch der E-Scooter tabu

Es war nach halb eins nachts, als einer Polizeistreife der Wolfsburger auffiel: Er befuhr die Erich-Netzband-Straße in Schlangenlinien und rollerte teilweise sogar über die Gegenfahrbahn. Die Polizisten stoppten den Scooter-Fahrer und rochen eine Alkoholfahne. Sie baten den 19-Jährigen um einen freiwilligen Alkoholtest – 1,14 Promille. Außerdem gestand der Wolfsburger aktuell gar keinen Führerschein zu besitzen – der sei ihm kürzlich wegen eines anderen Delikts abgenommen worden.

Nun hat der 19-Jährige ein doppeltes Problem: „Man darf weder alkoholisiert noch mit abgenommenen Führerschein einen E-Scooter bewegen“, betont Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Denn: Der E-Scooter gelte als „Kraftfahrzeug“. Werde einem der Führerschein wegen eines Verkehrsdeliktes entzogen, dürfe man „gar kein Kraftfahrzeug“ bewegen – auch keinen Scooter. Kompliziert, aber so sei die Rechtslage.

Zwei Anzeigen: Fahren mit zu viel Alkohol und ohne Führerschein

So gibt es zwei Anzeigen: Eine wegen Fahrens ohne Führerschein plus Fahren mit zu viel Alkohol im Blut. Der Verkehrssünder musste außerdem zur Blutprobe ins Klinikum.

Von der Redaktion