Greenpeace lässt Volkswagen trotz dessen Engagement für den Klimaschutz und Milliardeninvestitionen in die E-Mobilität nicht vom Haken. Auch die Grünen üben Kritik. Volkswagens Reaktion ist zumindest nach außen gelassen.

Ewiges Feindbild: Greenpeace übt harsche Klima-Kritik an VW

