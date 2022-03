Evergreen und Bestseller: Der T2-Transporter facht den Bulli-Kult weiter an

Wolfsburg

Der Volkswagen unter den Nutzfahrzeugen geht 1967 in die Verlängerung: Die T2 genannte zweite Generation des Transporters wechselt sich nach 17 Jahren gegen den Ur-Bulli ein. Optisch und technisch deutlich weiterentwickelt, führt sie das Konzept ihres Vorgängers fort und mit eindrucksvoller Variantenvielfalt sowie sprichwörtlicher Zuverlässigkeit zu neuen Höhepunkten. Zur Weltpremiere des ID.Buzz am 9. März schaut die WAZ mit einem Countdown auf die Modellgenerationen des Bulli zurück.

Sichtbar größere Fenster inklusive der nun einteiligen und gewölbten Windschutzscheibe, eine frischer gestaltete Frontpartie mit Lüftungsgitter und ein großzügigeres Platzangebot im Innenraum sowie eine spürbar modernisierte Technik: Der T2 setzt bei seiner Weltpremiere 1967 statt auf Revolution auf eine tiefgreifende Evolution, der in den Folgejahren fortlaufend weitere Entwicklungsschritte folgen. Am eindrücklichsten wirkt sich der Fortschritt auf das Fahrwerk aus. Speziell die Doppelgelenk-Schräglenker-Hinterachse sorgt für ein neues, sichereres und komfortableres Fahrgefühl, mit dem diese neue Typ-2-Generation nah an den Pkw-Standard jener Zeit heranrückt.

Raumangebot wird größer

Auch das Interieur profitiert. Bei unverändertem Radstand von 2,40 Metern und gleicher Breite legt die Karosserie um 20 Zentimeter zu. Das kommt dem Raumangebot zugute. Die seitliche Schiebetür – bislang nur optional erhältlich – zählt fortan zudem zur Grundausstattung.

Unangetastet blieb das Layout des Transporters als Frontlenker mit luftgekühltem Boxer im Heck. Zunächst 1,6 Liter groß, bot der hoch bauende Vierzylinder anfänglich 47 PS, später dann sogar 70 PS. Das macht weitere Modifikationen notwendig: Die rundliche Heckpartie – die noch immer auf dem T1 basiert – erhält größere Rückleuchten. Auch die „Ohren“ oder „Kiemen“ genannten Frischlufteinlässe in den hinteren Dachsäulen werden erweitert. Fans nennen dieses Modell „Zwitter“ oder auch T2a/b.

Das Hotelzimmer immer mit dabei: Der T2 als Reisemobil ist besonders in den USA ein echter Verkaufsschlager. Quelle: Volkswagen

Denn: Nur ein Jahr später folgt nach den Werksferien 1972 ein so umfassendes Facelift, dass die Bulli-Community fortan vom T2b spricht. Am leichtesten ist er anhand der vorderen Blinker zu erkennen: Sie wandern nach oben und fassen nun den Frischluftgrill ein. Die vorderen Radläufe werden leicht ausgestellt, der Heckbereich fällt kantiger aus und die Motorraumklappe erhält eine breitere Öffnung.

Reisemobile erobern die USA

Ein wichtiges Argument für den weiterhin überwältigenden Erfolg des Transporter liefert die große Angebotsvielfalt: Ausgehend von acht Grundmodellen bietet Volkswagen den T2 schon ab Werk in 17 verschiedenen Ausführungen an. Besonders beliebt: die Reisemobile.

In Brasilien lief die Produktion des T2 noch bis 2013. Quelle: Volkswagen

Die werden zusammen mit dem Wohnwagenspezialisten Westfalia entwickelt und vertrieben, heißen zum Beispiel „Paris“, „Helsinki“ oder auch „Berlin“ und finden speziell in den USA reißenden Absatz. Großes Vergnügen der Amerikaner: Sie kombinieren die Übernahme ihres neuen Campingbusses mit einer ausgedehnten Europareise, bevor er die Schiffspassage über den Atlantik antritt.

1978 verlässt der 4,5-millionste Transporter die Werkhallen von Volkswagen in Hannover-Stöcken. Ein Jahr später läuft die deutsche T2-Fertigung aus, bis dahin sind allein von dieser Modellgeneration 2,7 Millionen Exemplare entstanden. Ein Ende der Produktion ist aber noch lange nicht in Sicht: Weiter produziert wird bis 1987 im mexikanischen Werk Puebla und bei Volkswagen do Brasil sogar bis 2013. Dann läuten verschärfte Sicherheits- und Emissions-Bestimmungen das endgültiges Aus des T2 ein.